Piastri n’en veut pas à McLaren F1 d’avoir gelé les positions

Oscar Piastri est monté sur le podium de Suzuka le jour de son anniversaire, mais le 3e de l’épreuve attendait peut-être un plus beau gâteau.

Piastri pouvait hier devenir le 3e pilote à gagner le jour de son anniversaire, mais il est au moins le 7e à signer un podium en ce jour spécial pour lui. Comme avant lui, Chris Amon, Carlos Pace, James Hunt (victoire), Carlos Reutemann, Jean Alesi (victoire) et Rubens Barrichello

L’Australien avait-il les armes pour aller chercher la victoire au Japon ? Ou au moins dépasser son coéquipier, alors qu’il est revenu dans son DRS à plusieurs reprises, sans jamais tenter hier de dépassement ?

« Le résultat n’est pas exactement celui que je voulais, mais en termes de rythme et de la manière dont je suis allé le chercher, c’est ce que je voulais. Donc oui, je pense que samedi a été le jour qui a en quelque sorte dicté le week-end dans son ensemble, et je n’ai pas tiré le meilleur de la voiture. Cela a malheureusement conditionné en grande partie ce que je pouvais faire hier, et ça a mené au résultat que j’ai obtenu. »

N’avait-il aucune chance d’aller chercher Lando Norris en fin de course ?

« Franchement, c’était trop difficile. Il aurait fallu que la ligne droite fasse 100 mètres de plus, et peut-être que j’aurais eu une petite chance. Je me suis approché quelques fois, mais jamais assez pour tenter quoi que ce soit de réaliste. Je sentais que j’avais un bon rythme, mais pas suffisamment pour faire quelque chose. Et avec l’air sale, une fois qu’on est aussi proche, c’est très difficile de rester dans cette position. Donc oui, je pense que les chances de tenter quelque chose étaient très faibles, en réalité. »

Cette année, les qualifications semblent avoir plus d’importance encore que l’année dernière : est-ce l’effet d’un règlement arrivant à maturité selon le pilote McLaren F1 ?

« Je ne sais pas si c’est nécessairement plus important que l’an dernier, les qualif. Ça l’a toujours été. Dans une course comme celle qu’on a eue hier, avec très peu de dégradation, un arrêt unique assez simple, et un rythme très élevé du début à la fin, ça devient très difficile d’avoir un avantage via les pneus. »

« À Suzuka, traditionnellement, c’est comme ça qu’on essaie de dépasser. Mais ce week-end, ce n’était pas le cas. Je pense que ça dépend du circuit. À Bahreïn par exemple, ce ne sera peut-être pas la même chose. Mais les qualifications ont toujours été cruciales. Ce n’est pas sorcier : partir en pole, ça rend les choses bien plus faciles. C’est la principale leçon de ce week-end. »

Piastri accepte la stratégie prudente de McLaren F1

Alors que Lando Norris a publiquement fait part de ses doutes sur la stratégie de McLaren F1, Oscar Piastri pense-t-il aussi que son équipe aurait dû prendre plus de risques à ce niveau ?

« Sur le timing de l’arrêt, Russell s’était arrêté un tour avant je crois, et Leclerc n’était pas très loin derrière. On ne savait pas trop quelle serait la puissance de l’undercut. Et on avait déjà bien entamé notre relais en Mediums. Donc de mon côté, rien ne semblait vraiment poser problème. »

Oscar Piastri a aussi fait passer quelques messages radio, indiquant qu’il avait peut-être le rythme pour aller chercher Max Verstappen. Mais McLaren F1 n’a pas inversé les positions entre ses deux pilotes.

Piastri le regrette-t-il ?

« J’ai dit ce que je ressentais. Clairement, l’équipe était satisfaite de la situation telle qu’elle était. Et si j’avais été à la place de Lando, j’aurais probablement été content aussi. Donc voilà, j’ai simplement exprimé ce que je ressentais dans la voiture. Et c’est comme ça qu’on veut courir. »