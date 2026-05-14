L’éducation ’vieille école’ de Jos Verstappen a-t-elle du positif ?

Jos Verstappen a été salué pour avoir forgé une bête de course de la F1 en la personne de son fils Max, malgré le fait qu’il ait eu à recourir de techniques d’éducation parfois radicale, et même violentes. Gino Rosato, pilier de longue date chez Ferrari, ami proche des Verstappen et parrain du fils de Kimi Räikkönen, a déclaré que ces méthodes parentales de Jos Verstappen, parfois critiquées, ont permis de façonner le pilote le plus redoutable de la F1.

"Les gens disent quel mauvais père j’ai été pour lui, que j’ai maltraité mon enfant" raconte Jos. "Je ne l’ai jamais maltraité, je l’instruisais. J’étais dur avec lui, et c’était le plan, qu’il apprenne, qu’il réfléchisse. Beaucoup de gens n’ont aucune idée de ce qu’il faut faire pour arriver au sommet d’un sport. C’est un engagement de tous les instants pour gravir les échelons mais si on veut réussir à intégrer la F1 et surtout y réussir, c’est encore à un autre niveau. Il faut savoir résister à tout, tout, tout ce qui traverse votre chemin."

Gino Rosato a connu Jos à l’époque où le pilote néerlandais courait en F1, notamment lorsqu’il était le coéquipier de Michael Schumacher chez Benetton. Il s’est exprimé sur la relation entre Jos et Max lors de son passage dans le podcast Pitstop.

"Ils traînaient dans le paddock quand Max était jeune... je pense que je me souviens d’eux plus qu’ils ne se souviennent de moi à cette époque. Mais Jos est un pur, un dur à cuire. Il ne faut pas déconner avec Jos. C’est un gars entier, honnête. Il est de la vieille école, et qu’allez-vous lui dire ? "Tu as mal agi" ?"

"Tu as créé la plus grosse bête de la Formule 1, ou l’une des plus grosses, c’est certain. Tu mets de la merde dans le jardin, et les fleurs poussent. Et il en a fait un gentleman. Il en a fait un grand pilote. Mais avec une éthique de travail à l’ancienne."

La décision de Jos d’élever Max avec une approche brutale est un choix qui a forgé le caractère du jeune Néerlandais, et Rosato a ajouté que le fait que Jos force son fils à sortir de sa zone de confort est une approche que peu de parents adoptent aujourd’hui.

"Je pense que c’est ce que ce monde a un peu perdu aujourd’hui. Quand je vois les parents d’aujourd’hui, ils sont tout le temps en train de couver : ’oh, de quoi a-t-il besoin ?’ Jos ne vient pas de cette école : ’débrouille-toi, bordel. On y va. Tu veux être le meilleur ? Voilà ce que ça demande’."

Quant aux critiques visant le style parental de Jos, Rosato n’est pas choqué : "Quand vous êtes au sommet, tout le monde vous vise. Vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Ils cherchent tous la petite bête."

"Mais soyons honnêtes, après Michael [Schumacher], il est incontestablement le meilleur pilote. Mais il faut aussi les voir en dehors de la piste. Max ressemble énormément à Kimi [Räikkönen]. Il est un peu plus piquant, un peu plus ouvert d’esprit."

"Kimi souffrait en silence, ou explosait de temps en temps. Mais je pourrais envoyer un SMS à Max là, maintenant, et il me répondrait dans les deux minutes. C’est la même chose avec Jos."

"Ces gars-là ne jugent pas les gens par l’argent ou par ce que vous pouvez leur apporter. Ce sont juste des gens foncièrement gentils qui font leur travail, créant une histoire de famille avec un père qui aide son gamin et lui apprend ’voici le monde réel’."

La ténacité de Verstappen a également été abordée par Raymond Vermeulen, l’agent de Max, qui a fait le comparatif avec son père, Jos : "Parfois, je disais ’Jos, tu viens d’une autre planète’. Il répondait ’je sais, mais nous devons faire comme ça pour réussir. Fin de l’histoire’."

"Je pense que Jos a tout fait avec les bonnes intentions parce qu’il savait que Max était très doué. Il l’a fait avec tout son amour et toute sa passion. Et il savait que le chemin vers le succès était un chemin difficile."

Alors que Max Verstappen est connu pour être un personnage franc et ouvert, ce qui contraste avec son impitoyabilité sur la piste, son père salue l’équilibre trouvé par son fils, et ses choix de vie.

"Il n’est pas arrogant, mais direct. Oui, s’assumer et se défendre a toujours fait partie de mon éducation. On parle toujours de modèles pour les jeunes. Je pose la question : qu’est-ce qui est le plus exemplaire ?"

"Agir dans le dos des gens, ou dire ouvertement ce que l’on pense et rester fidèle à ses valeurs personnelles ? Je peux seulement dire que la façon dont Max se comporte en public, la manière dont il exprime ses opinions de but en blanc, cela me rend tout aussi fier que ses succès sportifs."

"Beaucoup de gens ne connaissent pas le vrai Max. Sur la piste, il est inconditionnellement agressif, et il doit l’être. Mais en privé, c’est une âme calme, extrêmement équilibrée et amicale. Quelqu’un qui recherche l’harmonie, qui écoute attentivement et qui tire ensuite ses conclusions."