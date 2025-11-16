Piastri explique qu’il a dû ’apprendre à la dure’ cette année

Oscar Piastri pense que la saison 2025 aura été pour lui une saison où son talent a pu éclore et s’exprimer comme il le souhaitait. Le pilote McLaren F1 avait été largement battu par Lando Norris l’année dernière, et il a lutté cette année dans la même catégorie que son équipier, qui possède pour l’instant 24 points d’avance sur lui.

L’Australien est convaincu que cette année, peu importe les résultats, lui a permis de mieux comprendre les implications du statut de pilote en Formule 1, de mieux comprendre les enjeux ainsi que la manière d’aborder sa position.

"Complètement, et je dis ça en quelque sorte en mettant les résultats de côté. Évidemment, il y a eu beaucoup de bons résultats en cours de route, mais je pense que tout semble s’être beaucoup mieux mis en place cette année" a déclaré Piastri.

"Il y a encore eu quelques courses ici et là qui ont été un peu difficiles, mais je pense que, dans l’ensemble, tout s’est un peu mieux harmonisé et tout semble un peu plus naturel. Alors que lors de ma première saison, j’avais beaucoup de choses à apprendre, notamment en matière de techniques de pilotage, et j’ai dû apprendre à la dure."

"J’étais encore en phase d’apprentissage l’année dernière, lors de ma deuxième saison, mais j’ai eu l’impression qu’à la fin de l’année, il s’agissait plutôt de rassembler toutes les pièces du puzzle qui manquaient."

"Et j’ai l’impression que cette année, pendant une grande partie de l’année, j’ai réussi à rassembler ces pièces plus souvent qu’à leur tour. Et je pense que pour moi, ça a été une grande avancée. Nous avons travaillé dur pendant l’intersaison, en essayant d’identifier où je pouvais gagner un peu plus de temps ici et là."

"Il ne s’agissait pas simplement de savoir comment conduire plus vite. Il fallait examiner les données et ce genre de choses, mais aussi la façon dont je travaille avec l’équipe qui m’entoure, comment tirer le meilleur parti de la voiture, comment tirer le meilleur parti des ingénieurs et comment m’améliorer pour obtenir ce que je veux de la voiture, que ce soit sur le plan physique ou mental. Toutes ces choses ont constitué un pas en avant cette année, et je pense que c’est là que les choses ont un peu mieux fonctionné cette année."

Piastri a été grandement aidé par Artturi Similia, son nouveau préparateur physique, qui a remplacé le précédent durant l’intersaison. Similia est un ancien combattant en MMA et ancien coach en NFL, la ligue américaine de football. Le pilote reconnait l’apport de son nouveau physio.

"Il a joué un rôle important cette année, c’est certain. Je pense que cela a également été une expérience enrichissante pour lui, car c’est sa première année en F1. Apprendre à comprendre le fonctionnement de la saison, gérer la fatigue et tout le reste a été une expérience enrichissante pour lui comme pour moi."

"Mais je pense qu’il a apporté de nouvelles choses cette année, ce qui est vraiment une bonne chose. Il s’est assuré que je sois dans la meilleure forme possible pour aborder la saison et les week-ends, en prenant soin de moi. Donc oui, il m’a beaucoup aidé cette année."

"Mais le simple fait d’avoir quelqu’un... nous parlons évidemment de la longueur de la saison. Nous passons beaucoup de temps avec des personnes comme Artturi. Votre kinésithérapeute, en particulier, est la personne avec laquelle vous passez le plus de temps."

"J’ai passé plus de temps avec lui cette année qu’avec n’importe qui d’autre au monde. Nous continuons à discuter, ce qui est une bonne chose ! Il était donc important que cette relation soit solide en dehors de la piste, ce qui a été le cas."