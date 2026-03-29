Piastri est ’déçu d’être deuxième’ mais ouvre enfin son compteur en 2026

Oscar Piastri n’avait pas encore réussi à prendre un départ cette saison, mais il y est parvenu au Japon ce dimanche et il termine la course en deuxième place. Le pilote McLaren F1 lance enfin sa saison avec un bon résultat mais garde un peu de frustration.

En effet, il a pris la tête au départ et l’a gardée jusqu’à son arrêt, duquel il était ressorti devant George Russell, qui ne l’a pas inquiété en deuxième partie de course. Il pense donc qu’il aurait pu jouer la victoire sans la neutralisation.

"Ca aurait été très intéressant de voir ce qui se serait passé sans ça. J’aurais eu George derrière et j’aurais eu une chance de le garder derrière."

"C’est dommage de ne pas voir ce qui aurait pu se passer, mais être déçu de terminer deuxième est positif" a déclaré l’Australien.

"Un énorme merci à l’équipe qui a très bien exécuté la course et fait un très bon travail."

"On doit encore trouver un peu de performance mais on a au moins réussi à profiter au maximum de ce qu’on avait."