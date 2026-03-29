Antonelli admet ’avoir été chanceux’ mais souligne son rythme impressionnant après sa victoire
Le pilote Mercedes F1 prend les commandes du championnat
Parti en pole pour la deuxième fois de suite, Andrea Kimi Antonelli a perdu gros avec un départ raté qui l’a renvoyé au sixième rang dans le premier relais. Remonté quatrième, il a profité d’un arrêt tardif pour s’arrêter sous régime de voiture de sécurité.
Reparti en tête après la neutralisation, le pilote Mercedes F1 a dominé la deuxième moitié de la course et s’impose avec une large avance sur Oscar Piastri et Charles Leclerc. Il signe sa deuxième victoire consécutive et prend la tête du championnat, devenant le plus jeune pilote à le faire.
"C’est très bien, c’est très tôt pour penser au titre mais nous sommes dans une bonne dynamique. J’ai pris un très mauvais départ, je dois voir ce qui s’est passé, et j’ai eu la chance de reprendre la tête avec la Safety Car" a déclaré Antonelli, qui sait qu’il doit corriger ses départs difficiles.
"Le rythme ensuite était incroyable, j’étais très rapide. J’ai maintenant plusieurs semaines pour m’entraîner, car c’est un de mes points faibles pour le moment et je dois progresser à ce sujet, car on peut facilement gagner ou perdre une course sur ce point précis."
L’Italien ne cache pas sa chance dans le timing de la Safety Car, mais note qu’il avait aussi un très bon rythme : "Nous avons été très chanceux avec la voiture de sécurité, mais j’étais très rapide en pneus mediums avec l’air libre, et le rythme était incroyable en pneus durs."
S’imposer à Suzuka est évidemment spécial pour un pilote de Formule 1 : "Je suis heureux de gagner sur un circuit si spécial devant ces fans incroyables. C’est une très bonne expérience et j’ai hâte de revenir l’an prochain ici. Arigato !"
Peter Bonnington, son ingénieur de course, était aussi ravi juste après l’arrivée.
"C’est un soulagement ! Vous avez vu le désastre qu’on a fait au départ, alors oui, Kimi avait besoin de s’entraîner un peu sur les lâchers d’embrayage. Heureusement, la voiture de sécurité nous a sauvés. Sans elle, je ne sais pas, il a un rythme tellement impressionnant que je pense qu’on aurait pu remonter en tête. Je pense que c’était une très bonne leçon pour lui et un excellent résultat. Il a un rythme incroyable, il lui faut juste peaufiner les derniers détails."
À propos de ce qui rend Antonelli si spécial, il ajoute : "C’est ce petit plus qu’on ne peut pas enseigner. C’est un talent inné. Avant, je ne croyais pas au talent inné, mais je pense qu’il a ce petit quelque chose en plus. Ce sont ces quelques dixièmes de seconde supplémentaires que les autres pilotes peinent à trouver."
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