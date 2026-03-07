Piastri : certaines choses ne seront pas faciles à corriger sur ces F1

Au terme des qualifications du Grand Prix d’Australie, marquant l’entrée en vigueur de la nouvelle ère réglementaire de la Formule 1 en 2026, Oscar Piastri s’est montré plus diplomate que ses rivaux directs dans son analyse des nouvelles monoplaces.

Si certains pilotes, dont son équipier Lando Norris, ont livré des critiques beaucoup plus sévères, l’Australien a préféré adopter un ton plus mesuré tout en reconnaissant que certaines limites structurelles pourraient s’avérer difficiles à corriger.

Le pilote McLaren s’est qualifié en cinquième position pour sa course à domicile sur l’Albert Park, partageant la troisième ligne avec Norris. La pole position est revenue à George Russell sur la Mercedes, avec un avantage conséquent de plus de huit dixièmes sur le meilleur tour de Piastri.

Malgré cet écart notable en performance, le directeur de l’écurie McLaren, Andrea Stella, s’est montré confiant quant à la capacité de son équipe à progresser rapidement. Selon lui, une meilleure compréhension de l’unité de puissance Mercedes devrait permettre à McLaren de débloquer davantage de performance à court terme.

Mais au-delà de l’écart chronométrique, c’est surtout le fonctionnement des nouvelles voitures qui fait débat dans le paddock. Piastri a livré une analyse assez lucide de la situation.

"Je pense que tout le monde peut voir l’état des choses," a déclaré l’Australien.

"Je pense que ça va probablement s’améliorer un peu, mais il y a clairement des éléments fondamentaux qui ne seront pas très faciles à corriger, et je ne sais pas vraiment ce que nous pouvons faire à ce sujet."

Le pilote McLaren a notamment pointé les subtilités liées à la gestion de l’énergie, devenue centrale avec les nouvelles règles.

"Pour le moment, si vous levez le pied, vous pouvez récupérer 350 kilowatts. Donc le super clip à 350 est la même chose que lever le pied. La différence, c’est que dans un cas vous êtes réellement hors des gaz et vous contrôlez la situation, alors que dans l’autre vous êtes à fond. Je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup plus utile."

L’Albert Park met particulièrement en lumière ces contraintes énergétiques, mais Piastri estime que la situation pourrait varier selon les circuits.

"Ce sera mieux sur certains circuits. Nous aurons des défis différents ailleurs, parce qu’en ce moment les circuits se divisent un peu en deux catégories : ceux qui manquent de possibilités de récupérer de l’énergie et ceux qui en ont plus que nécessaire. Et il y a un problème dans les deux cas."

Dans le cas d’un tracé comme Melbourne, où l’énergie disponible est limitée, les effets sont particulièrement visibles pour les spectateurs.

"Oui, quand vous êtes dans une situation de manque d’énergie comme ici, c’est beaucoup plus évident pour tout le monde qui regarde. La complexité de la gestion énergétique se reflète directement dans la façon dont nous, les pilotes, devons conduire sur les tours rapides."

"Je ne sais pas à quoi ressemble un tour dans la Mercedes, mais nous levions le pied et nous laissions la voiture en roue libre trois fois par tour. Nous avions deux super clips dans le tour, et dans certains virages nous avons en fait 450 chevaux de moins, donc c’est un énorme défi à comprendre. C’est difficile pour tout le monde."

Ces nouvelles contraintes ont également donné lieu à des images inhabituelles en qualifications. Plusieurs pilotes ont été vus entamer leur tour lancé en se laissant glisser vers la ligne de départ avant d’accélérer pleinement, afin d’économiser le maximum d’énergie électrique pour le début du tour.

Une solution que Piastri ne considère pas idéale, mais qui reste pour l’instant nécessaire.

"Je pense que tout le monde a vu comment nous devons commencer un tour de qualification maintenant, ce qui n’est pas génial. Et il y a simplement beaucoup de choses que vous devez faire pour optimiser ce que nous avons."

Malgré tout, l’Australien estime avoir désormais une compréhension correcte du fonctionnement de sa voiture dans ce nouveau contexte.

"Pour moi, la compréhension des choses est correcte. Je sais plus ou moins ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Mais dans un monde idéal, est-ce que vous feriez vraiment les choses que nous pouvons ou ne pouvons pas faire aujourd’hui ? Probablement pas."