La F1 adapte le règlement du Parc Fermé en cas de pluie à cause de l’aéro active

La dernière édition du Règlement Sportif de la F1 comporte quelques ajouts de dernière minute à la veille de la saison 2026, et notamment un nouvel élément intitulé "Rain Hazard", qui sera appliqué lorsqu’il y a un risque de pluie.

On en avait vaguement parlé lorsque les discussions sur l’activation du mode ligne droite sous la pluie ont eu lieu, avec la révélation qu’un mode à un seul aileron abaissé existe. Mais les détails concrets à son sujet sont restés rares jusqu’à présent.

Mais on sait désormais maintenant ce qu’il se passera quand il y aura un statut de "Rain Hazard", c’est-à-dire "une probabilité de précipitations est supérieure à 40 % à un moment donné pendant le Sprint ou la course d’une compétition, ou à la seule discrétion du directeur de course".

Il existe des contraintes de temps spécifiques : il doit être déclaré au plus tard deux heures avant le début des Qualifications Sprint s’il y en a, ou des qualifications principales pour la course. Et si les voitures sont sous régime de Parc Fermé lorsque le "Rain Hazard" est déclaré, les travaux décrits dans le document "FIA-F1-DOC080" peuvent être effectués.

Le Parc Fermé ne sera donc pas respecté totalement lorsqu’un tel risque sera déclaré. Depuis de nombreuses années, lorsque le temps est instable, les équipes sont obligées de choisir soit une configuration "sec", soit une configuration "pluie" pour les qualifications, au risque d’avoir des réglages inadaptés pour la course.

Les règles du Parc Fermé signifient qu’une fois les réglages finalisés pour les qualifications, les équipes doivent composer avec ce qu’elles ont pour la course, ou partir de la voie des stands si elles souhaitent effectuer un changement.

Le problème est que le mode ligne droite soulage les voitures et les décolle du sol, et si la voiture est réglée pour utiliser ce mode régulièrement, elle peut user la planche sous le plancher si elle reste dans ce mode virages en permanence.

Lorsque les monoplaces de 2026 passent en mode ligne droite, l’appui aérodynamique diminue et la voiture n’est plus plaquée aussi fort contre le sol, et le fait qu’il y ait deux ailerons impliqués dans le processus amplifie le problème.

Pour parer à ce problème, un accord a été trouvé l’an dernier pour autoriser un nouveau mode aéro partiel. Ainsi, dans certaines zones de ligne droite, l’aileron arrière reste fermé et l’aileron avant est autorisé à s’ouvrir. Cela aide à soulever l’avant de la voiture pour éviter que le patin ne frotte trop.

Bien que ce mode partiel soit une aide, il a été estimé qu’il ne suffisait peut-être pas à éliminer totalement le risque d’usure du patin dans toutes les circonstances. Et c’est là que les règles du "Rain Hazard" interviennent pour permettre des changements qui éviteront aux voitures d’être illégales en fin de course.

Si le "Rain Hazard" est déclaré, pour aider les équipes à protéger le patin, elles seront autorisées à modifier deux caractéristiques clés de la voiture. Les réglages de l’aéro active avant pour limiter l’appui du mode virage, et l’ajustement de la garde au sol pour éviter que le patin ne frotte trop.

Ces règles du "Rain Hazard" seront évaluées sur les neuf premières courses de la saison pour vérifier qu’elles fonctionnent comme prévu. À partir du Grand Prix d’Autriche fin juin, la FIA décidera soit de maintenir le système actuel, soit de passer à une solution plus simple avec la possibilité de passer d’un mode sec à un mode pluie.