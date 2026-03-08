Lando Norris et McLaren F1 nommés aux Laureus 2026

Le sacre mondial 2025 continue de faire rayonner Lando Norris bien au-delà des paddocks. Le Britannique et son équipe McLaren figurent parmi les nommés des prestigieux Laureus World Sports Awards, qui distinguent chaque année les plus grandes performances sportives mondiales.

Devenu le 35e champion du monde de l’histoire de la Formule 1 en 2025, Norris est en lice pour le trophée de World Breakthrough Star of the Year, soit celui de la personnalité ayant réalisé un exploit remarquable durant l’année. Une reconnaissance qui s’appuie sur une saison mémorable, conclue par une victoire au championnat arrachée lors d’une finale haletante à Abu Dhabi, où il a devancé le quadruple champion Max Verstappen pour seulement deux points.

Pour décrocher la distinction, Norris devra toutefois se défaire d’une concurrence relevée, issue de disciplines variées : le footballeur Désiré Doué, le joueur de tennis João Fonseca, la star canadienne de NBA Shai Gilgeous-Alexander, le champion du monde de fléchettes Luke Littler, ainsi que la nageuse Zidi Yu.

L’écurie de Woking n’est pas en reste. Sacrée championne du monde des constructeurs pour la deuxième saison consécutive en 2025, McLaren est nommée dans la catégorie World Team of the Year. Une récompense collective que l’équipe tentera de décrocher face à un plateau particulièrement prestigieux.

Parmi ses adversaires figurent notamment l’équipe d’Angleterre féminine de football, championne d’Europe, l’équipe européenne victorieuse de la Ryder Cup face aux États-Unis à Bethpage, la sélection féminine indienne de cricket championne du monde, la franchise NBA de l’Oklahoma City Thunder, ainsi que le Paris Saint-Germain, vainqueur pour la première fois de la Ligue des champions.

À noter qu’aucun pilote de Formule 1 ne figure cette année parmi les nommés pour le trophée ultime du Sportif de l’année (World Sportsman of the Year). La lutte à trois très serrée entre Norris, Piastri et Verstappen en est certainement responsable. En revanche, le champion du monde MotoGP Marc Márquez est bien présent, après un retour spectaculaire au sommet en 2025, ponctué d’un septième titre dans la catégorie reine après plusieurs saisons minées par les blessures.

L’Espagnol sera opposé à un casting cinq étoiles, composé des tennismen Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, du footballeur Ousmane Dembélé, du perchiste Mondo Duplantis et du quadruple vainqueur du Tour de France Tadej Pogačar.

Dans l’histoire des Laureus, la Formule 1 a déjà été distinguée à ce niveau, avec des sacres pour Michael Schumacher (2002, 2004), Sebastian Vettel (2014), Lewis Hamilton (2020) et Max Verstappen (2022).

Les lauréats seront dévoilés lors d’une cérémonie spéciale organisée à Madrid le 20 avril.