Piastri aurait-il pu gagner sans la Safety Car ? McLaren n’en est pas certaine

McLaren F1 peut souffler après un Grand Prix du Japon bien plus satisfaisant que ses deux premières sorties de la saison... mais aurait-elle pu gagner à Suzuka ?

Le directeur de l’équipe, Andrea Stella, admet que sans l’intervention de la voiture de sécurité, Oscar Piastri aurait pu avoir sa chance face aux Mercedes F1 et notamment Kimi Antonelli. Mais l’Italien a préféré souligné les aspects positifs de la course : deux voitures au départ et à l’arrivée, des performances encourageantes face à Ferrari, et la confirmation des progrès entrevus lors des qualifications.

"Aujourd’hui, il y a beaucoup de positif à prendre, donc c’est le sentiment prédominant. C’est bien d’avoir deux voitures au départ, et deux voitures à l’arrivée. On a pris un bon départ, nos voitures peuvent se battre avec Ferrari, même si Mercedes a encore un avantage," a déclaré Stella.

"Qui sait, aujourd’hui sans la voiture de sécurité, on aurait peut-être pu viser la victoire. Il a gardé Russell derrière lui dans le premier relais, et il aurait pu peut-être en faire de même avec Antonelli. On ne le saura jamais. Mais on garde le positif et on se tourne vers l’avenir avec optimisme."

"Tout cela reste à prouver, mais l’essentiel n’est pas de savoir ’si’ ou ’quoi’. Ce qui compte, c’est que les progrès observés lors des qualifications se soient confirmés en course. Nous sommes donc bien placés avant la trêve, pendant laquelle nous allons travailler d’arrache-pied pour améliorer la voiture."

Norris a lui terminé 5e, ce qui reste un bon résultat selon Stella.

"Lando a fait une belle course. Il était bien placé pour dépasser Hamilton à la fin. Nous avions dit hier que ce serait bien de pouvoir rivaliser avec Ferrari, et c’est ce que nous avons fait. L’équipe a préféré garder Lando en retrait, car nous avons rencontré plusieurs problèmes lors des essais."

McLaren F1 peut en tout cas souffler avant la pause forcée. Ce Grand Prix du Japon aura été bien meilleur que les deux premiers de la saison !

"Assurément, c’est une bonne relance pour nous et une bonne note sur laquelle commencer la pause qui sera très intense à l’usine. Ce sera pareil pour toutes les équipes, mais nous voulons amener des évolutions. Nous avons des progrès à faire avec le châssis, nous voulons nous améliorer et nous sommes positifs."