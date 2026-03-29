Aston Martin F1 ’n’avait pas le rythme’ mais voit enfin un drapeau à damier

Fernando Alonso et Aston Martin F1 ont vu l’arrivée d’une course pour la première fois cette année, avec une gestion correcte des vibrations et aucun problème mécanique durant les 53 tours de course du Grand Prix du Japon.

Le double champion du monde se félicite d’un résultat modeste, d’autant que l’AMR26 était la voiture la plus lente en piste tout le week-end, mais néanmoins important pour l’équipe dont le début de saison est totalement cauchemardesque.

"Le fait d’avoir terminé la course ici à Suzuka aujourd’hui témoigne d’une nette progression de l’équipe, et c’est un point très positif que nous devons retenir de ce week-end" a déclaré le pilote espagnol.

"Même si nous n’avions pas le rythme nécessaire, cela a tout de même été agréable d’accumuler des kilomètres précieux et de courir aux côtés de Lance. Nous allons maintenant analyser les données recueillies à Silverstone et à Sakura et poursuivre nos efforts de développement, afin d’avoir une meilleure compréhension de la situation avant Miami."

Et de confirmer que les vibrations étaient moins importantes à Suzuka que lors des deux courses précédentes : "C’était mieux. Il y en a encore, c’est toujours là, ça dépend des jours et des circuits, mais c’était gérable aujourd’hui et ça m’a permis de terminer la course."

Lance Stroll n’a pas vu l’arrivée, mais il se félicite lui aussi d’avoir pu se concentrer sur le plaisir au volant. Cependant, une avarie mécanique a mis fin à sa course : "J’ai pris du plaisir à courir aujourd’hui, même si nous n’étions pas compétitifs et que nous nous battions pour les dernières places."

"Suzuka est toujours un circuit agréable à piloter, c’est donc dommage que nous n’ayons pas pu aller jusqu’au bout. Nous devons encore mener notre enquête, mais il semble qu’il s’agisse d’un problème de pression d’eau sur le moteur thermique."

"Je passais un bon moment jusqu’à ce moment-là, en repoussant les attaques de Fernando, mais il est clair que nous avons beaucoup de travail à faire et que nous devons gagner beaucoup de vitesse. Nous connaissons les problèmes que nous avons, il s’agit donc de les résoudre aussi vite que possible."

Mike Krack, le directeur piste de l’équipe, note que le fait de terminer la course est une réussite pour l’équipe, même si beaucoup de problèmes subsistent, notamment en performance : "L’objectif aujourd’hui était de boucler une distance de course, ce que nous avons réussi à faire avec Fernando en 18e position."

"C’est un moment important pour l’équipe et notre partenaire technique, Honda, lors de leur course à domicile. Nous avons démontré que la fiabilité s’améliore, mais le problème de pression d’eau sur le moteur thermique de la voiture de Lance montre qu’il reste encore beaucoup de travail à accomplir."

"Il est également clair que le niveau de performance de notre package est loin d’être à la hauteur et que nous devons travailler dur pour apporter des améliorations. Je tiens à remercier les pilotes pour leur détermination et leur esprit de compétition aujourd’hui."