Audi F1 en difficulté avec son V6 ? Binotto est déjà pessimiste…

Le constat fait par Mattia Binotto à son arrivée chez Sauber/Audi F1 était pour le moins préoccupant : « Quand je suis arrivé, il n’y avait non seulement zéro point, mais vraiment aucun plan ni développement. Et c’est ce qui m’a le plus préoccupé. »

Un semestre plus tard, et après la formidable 5e place de Nico Hülkenberg à Barcelone, la situation semble s’être franchement redressée pour l’équipe. Les évolutions apportées à Barcelone ont bien fonctionné.

Rien n’est encore gagné bien sûr pour Sauber… mais Mattia Binotto a retrouvé le sourire, et il l’a fait savoir à The Race.

« Je prends du plaisir, un peu plus en ce moment, ce qui est formidable. »

« Des étapes ont été franchies, allant dans la bonne direction, ce qui a donné une crédibilité interne au projet. »

« Les gens réalisent maintenant que nous avons les ressources, le budget, pour faire des choses, pour améliorer les outils, pour embaucher des gens, et je pense que cela crée certainement un état d’esprit et un esprit différents au sein de l’équipe. »

Ce qui a changé aussi chez Sauber/Audi, c’est l’arrivée d’un vrai directeur d’écurie pour l’opérationnel en la personne de Jonathan Wheatley, ancien directeur sportif de Red Bull.

Sa grande expérience est infiniment précieuse pour l’équipe d’Hinwil, poursuit le PDG de Sauber.

« Nous avons tous les deux eu un parcours parallèle en F1, une expérience très similaire, principalement sur les circuits, je pense que nous avons la même compréhension de ce dont il s’agit. Nous avons la même compréhension de ce qui est requis et où se situent les lacunes » commente Mattia Binotto.

« Donc nous n’avons même pas besoin de beaucoup discuter entre nous, parce que je pense que c’est vraiment un monde que nous comprenons tous les deux. »

« Il ne s’agit pas de rendre les choses plus difficiles », estime-t-il. « Il s’agit de le transformer en avantage, car au final, une grande entreprise comme Audi peut certainement soutenir nos projets, car il y a beaucoup de ressources. »

« Chaque fois qu’ils décident que quelque chose doit être accompli, ils mettront tout en place pour que ce soit réalisable. »

Avant l’arrivée du duo Binotto/Wheatley, Audi s’était empêtrée dans une guerre interne entre Andreas Seidl et Oliver Hoffmann. La politique a donc-t-elle ralenti ou même pourri la progression de l’équipe selon l’Italien ?

« Vous appelez ça de la politique - je n’appellerais pas ça de la politique. »

« Il est très normal qu’une jeune organisation change de rôles et de positions au début de son parcours. »

« Ce qui est le plus important au début, c’est de décider et de finaliser qui sont les responsables des projets. »

« Et après, il s’agit vraiment d’examiner l’organisation interne et de l’améliorer continuellement. »

« Il ne s’agit donc pas de se débarrasser des gens. Il s’agit d’ajouter des personnes qui peuvent augmenter la qualité de l’ensemble de l’organisation. »

« Si je regarde aussi mon expérience passée, quand j’ai commencé [avec Ferrari] en 95 et quand nous avons gagné en 2000, beaucoup de gens ont changé. »

Audi n’aura pas le meilleur V6 l’an prochain

Alors que Mattia Binotto se réjouit bien sûr du regain de performance de Sauber cette année, il sait néanmoins que l’heure de vérité sera surtout pour 2026.

Sauber deviendra alors officiellement Audi, et roulera avec une unité de puissance allemande. Ça passe ou ça casse…

L’an prochain, Mattia Binotto aura donc franchement la pression. Le craint-il ?

« Je sais qu’une fois qu’il y aura les Quatre Anneaux sur la carrosserie, la pression montera, et pas seulement externe, des fans, mais certainement aussi la pression interne », analyse-t-il.

« Alors il s’agit vraiment de la réputation et de la performance de la marque. Nous entraînons donc nos muscles aujourd’hui parce que nous savons que nous serons dans la lutte l’année prochaine. »

À quel point l’unité de puissance Audi sera-t-elle performante l’an prochain ? Alors que tout le monde voit Mercedes F1 favorite, Mattia Binotto confirme que le constructeur allemand fait face à un Himalaya de difficultés… mauvais présage ?

« Les unités de puissance sont un si grand changement, un si grand défi », déclare-t-il.

« Pour Audi, qui fabrique pour la toute première fois en F1 sa propre unité de puissance, c’est un exercice complètement différent de ce à quoi nous étions habitués. En termes de niveau de compétitivité, de technologie, c’est si différent. »

« Nous traversons notre phase d’apprentissage en ce moment, donc je ne m’attends pas à ce que ce soit la meilleure unité de puissance en 2026. »

Mattia Binotto ne promet pas du sang et des larmes pour son équipe l’an prochain, mais l’optimisme n’est guère de mise, c’est certain !

« Nous pourrions même connaître des périodes cahoteuses ou difficile en matière de fiabilité et de performance. Mais cela, je dirais, n’est pas inattendu. C’est normal quand on élève son niveau de compétition et son objectif. »

« Donc encore une fois, notre objectif est de gagner en 2030 et notre objectif est d’avoir la meilleure unité de puissance en 2030. Et sur ce point, nous avons un bon plan en place. »

« L’équipe de Neuburg est très motivée. Audi a investi dans les bonnes infrastructures. Nous avons tous les bancs d’essai nécessaires, et tous les moyens. »

« Donc, quel que soit 2026, que nous ne pouvons pas juger maintenant, nous savons que pour nous, nous sommes loin de là où nous croyons vouloir être. »

« Mais encore une fois, je ne pense pas que ce sera une défaite du tout. Je pense que c’est simplement le début de notre voyage. Ce sera une première étape vers notre objectif de 2030 de devenir champion. »