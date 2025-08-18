Permane : Hadjar se remet toujours en question... et devrait sourire un peu plus !

Racing Bulls a mis en avant un trait de caractère clé chez Isack Hadjar, essentiel à sa réussite lors de sa première saison en Formule 1.

Hadjar a surpris le monde de la F1 cette année, nombreux étant ceux qui le voient comme le coéquipier idéal pour Max Verstappen chez Red Bull, après une série de performances impressionnantes en milieu de peloton. Mais Peter Bayer, le PDG de Racing Bulls, souhaite le voir d’abord faire une 2e saison dans son équipe actuelle (à lire ici).

Avant la deuxième partie de saison de 10 courses, le Franco-Algérien pointe à une solide 13e place du championnat avec 22 points, sa sixième place à Monaco étant son meilleur résultat de l’année.

Le nouveau directeur de l’équipe Racing Bulls, Alan Permane, a été très impressionné par la saison d’Hadjar jusqu’à présent, mais estime que c’est son sang-froid dans les moments difficiles qui le distingue des autres.

Permane a expliqué que lorsque les choses ne se passent pas comme prévu pour le jeune homme de 20 ans, il préfère faire preuve d’introspection pour trouver le rythme plutôt que de rejeter la faute sur la voiture ou l’équipe.

"Je dirais que c’est un pilote qui, quand les choses ne vont pas bien ou qu’il manque un petit quelque chose face à l’autre voiture ou pilote, commence toujours par se remettre en question."

"Et je pense que c’est une vraie force. Parfois, quand il n’est pas au niveau qu’il voudrait, il peut paraître un peu contrarié, mais il reste concentré, il travaille dur. Il ne rejette jamais immédiatement la faute sur la voiture ou sur Mario, son ingénieur."

"Sa première réaction, c’est de se demander : « Qu’est-ce que je peux faire de mieux ? »."

Hadjar a aussi dit en Hongrie qu’il avait trop de mal à célébrer ses réussites, et Permane explique en quoi c’est aussi une force.

"Être un peu plus souriant ne lui ferait pas de mal — ça remonte aussi le moral de l’équipe —, mais il est très impliqué et bosseur."