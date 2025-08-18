Cadillac F1 n’exclut pas l’arrivée d’un pilote ’star’... et pioche chez Red Bull Racing

Cadillac F1 n’a pas totalement exclu la possibilité de recruter un pilote "star" à court terme pour mener son équipe de Formule 1, qui fera ses débuts en 2026.

Le duo de pilotes de Cadillac pour 2026 a été au cœur des discussions ces derniers mois, plusieurs pilotes étant en négociations.

General Motors semble prêt à recruter des pilotes ayant une expérience récente en F1, Sergio Perez et Valtteri Bottas étant apparus comme les favoris ces dernières semaines.

Cependant, interrogé sur la possibilité de recruter un nom prestigieux comme Max Verstappen ou Lando Norris, le directeur de l’équipe, Graeme Lowdon, n’a pas rejeté l’idée d’emblée.

"Mon travail consiste à explorer toutes les pistes, quelles qu’elles soient."

"C’est un peu ce que nous faisons déjà. Mais tout le monde le fait. Regardez Toto Wolff avec Max Verstappen."

"À 99,999 %, on ne voit jamais le résultat, mais il faut toujours avoir des discussions dès qu’elles se présentent. On ne peut rien exclure, même à court terme. Probablement pas pour 2026 si vous parlez des stars actuelles de la grille."

"Nous nous concentrons bien plus sur la construction de nos premières F1 et tout le reste. Je ne passe pas mon temps à courir après les pilotes de Formule 1."

Si les pilotes de très haut niveau ne sont pas encore à la portée de Cadillac, des signatures d’ingénieurs de renom le sont déjà.

Alors que la première F1 de l’écurie américaine est attendue en piste dans six mois, l’équipe travaille avec un effectif relativement restreint de 400 personnes.

Mais elle serait prête faire un gros coup avec plusieurs recrutements en cours de personnel très expérimenté chez Red Bull Racing, des ingénieurs mécontents du départ de Christian Horner et qui pourraient voir leur salaire presque doublé pour faire le grand saut. Une vingtaine d’ingénieurs seraient prêts à partir de l’équipe autrichienne dont des responsables aérodynamiques et châssis.