Retour sur les statistiques les plus folles du début de saison 2025 de F1

La saison 2025 de F1 est la première depuis 2021 à offrir une lutte pour le titre durable sur l’ensemble de l’année. Et malgré le fait que McLaren soit l’équipe dominante, beaucoup de statistiques montrent à quel point les qualifications, plus que les courses, sont disputées et serrées.

— Le plus petit écart pour la pole position cette année a été de 10 millièmes de seconde, entre Max Verstappen et Oscar Piastri en Arabie saoudite.

— On a connu des Q3 très serrées dans l’année, avec notamment celle du GP de Hongrie, lors de laquelle on a battu un record avec les dix pilotes en 0"543. Plus serré encore, les six premiers se tenaient en 0"126 !

— Il y a cinq polemen en 14 courses, avec quatre pole positions pour Lando Norris, Piastri et Verstappen. Russell et Charles Leclerc en ont signé une chacun.

— En Espagne, Oscar Piastri et Lando Norris ont permis à McLaren de verrouiller la première ligne sur le circuit de Barcelone pour la première fois depuis 1998, lorsque Mika Häkkinen et David Coulthard occupaient ces deux premières positions.

— Avec la pole de Verstappen à Silverstone, Red Bull a égalé Lotus dans cet exercice, avec sa 107e en championnat du monde.

Les courses ne sont pas en reste et ont montré des statistiques passionnantes, avec des faibles écarts, des records et autres.

— Les deux pilotes McLaren étaient séparés par 0"698 sous le drapeau à damier au GP de Hongrie, soit le record du plus faible écart cette année lors d’une arrivée sous drapeau vert. Au Canada, 0"226 séparaient George Russell de Verstappen, mais derrière la voiture de sécurité.

— On a vu sept pilotes différents sur le podium de cinq équipes différentes. Outre Leclerc, Norris, Piastri, Russell et Verstappen, Andrea Kimi Antonelli a signé son premier podium au Canada (devenant le troisième plus jeune de l’Histoire), et Nico Hülkenberg son premier à Silverstone.

— Huit pilotes se sont retrouvés en tête d’une course cette année. Les pilotes McLaren, les pilotes Mercedes, Leclerc, Verstappen, mais aussi Lewis Hamilton et Alex Albon se sont portés en tête à un moment en 2025.

— Les dix équipes ont marqué des points cette année, au moins cinq fois chacune. De plus, elles ont toutes signé au minimum une sixième position. Au total, 19 pilotes ont marqué, puisque seuls les deux équipiers de Pierre Gasly, Jack Doohan et Franco Colapinto, ont leur compteur a zéro avec six courses pour l’Australien et huit pour l’Argentin.

— Antonelli (Mercedes) a terminé quatrième à Melbourne, devenant ainsi le 69e pilote à marquer des points dès ses débuts en Formule 1. Il a failli rééditer l’exploit de Kevin Magnussen, monter sur son premier podium lors de son premier Grand Prix, c’était en 2014 et encore en Australie.

— En Chine, deux pilotes de moins de 20 ans étaient dans les points, un événement rare qui ne s’était produit qu’une fois auparavant, à Monza en 2017, avec Max Verstappen et Lance Stroll.

— Au Japon, Verstappen est devenu le premier pilote à s’imposer quatre fois de suite à Suzuka, et Red Bull a pris le statut d’équipe la plus victorieuse sur le circuit.

Les statistiques diverses de la saison montrent aussi quels records ont été battus, et quels faits étonnants et parfois insolites se sont produits lors des 14 courses disputées jusqu’ici cette année.

— Le fait que Norris mène le championnat à Melbourne a mis fin à une série de 1029 jours (63 courses) durant laquelle Max Verstappen occupait continuellement la tête du championnat des pilotes (depuis le Grand Prix d’Espagne 2022).

— A Suzuka, Piastri est devenu le septième pilote à signer un podium le jour de son anniversaire. Avant lui, Chris Amon, Carlos Pace, James Hunt (victoire), Carlos Reutemann, Jean Alesi (victoire) et Rubens Barrichello y étaient parvenus.

— En Autriche, c’était une fin de série pour Verstappen et Red Bull, après respectivement 31 et 77 courses dans les points.

— Après le podium de Hülkenberg en Grande-Bretagne, c’est maintenant Adrian Sutil, avec 128 Grands Prix, qui est le pilote avec le plus de départs mais sans podium. Mais Yuki Tsunoda n’en est plus si loin avec 99 Grands Prix sans podiums ! Sainz avait disputé 101 courses avant son premier podium.

— En Belgique, les trois pilotes sur le podium totalisaient le même nombre de victoires, avec huit succès en carrière pour Piastri, Norris et Leclerc à ce moment-là, Norris ayant remporté son neuvième succès en Hongrie la semaine suivante. Fait amusant, le pilote ayant agité le drapeau à damier ce jour-là, en l’occurrence Jacky Ickx, totalise également huit victoires.

— Ce n’était que la quatrième fois que cela se produisait dans l’histoire du championnat du monde, après le GP des USA 1962 (Jim Clark, Graham Hill et Bruce McLaren avaient trois succès chacun), Autriche 1979 (Alan Jones, Gilles Villeneuve et Jacques Laffite avaient trois succès chacun) et Italie 2008 (Sebastian Vettel, Heikki Kovalainen et Robert Kubica avaient alors une victoire en carrière).

— En s’imposant pour la sixième fois de la saison en Belgique, la huitième fois de sa carrière, Oscar Piastri est devenu le premier Australien à gagner six courses en une année. Sa série de 32 courses dans les points après la Hongrie est la plus longue pour un pilote n’étant ni Lewis Hamilton, ni Max Verstappen.