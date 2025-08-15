Racing Bulls veut empêcher Hadjar de monter chez Red Bull Racing

Peter Bayer, le PDG de Racing Bulls, a réaffirmé son souhait de voir Isack Hadjar rester au sein de l’équipe, alors que les informations allaient plutôt dans le sens d’un transfert vers Red Bull Racing, à la place de Yuki Tsunoda.

Le jeune Français a fait sensation lors de sa première saison avec l’écurie de Faenza, marquant 22 points, ce qui lui permet de devenir le deuxième meilleur rookie au classement.

Les performances d’Hadjar ont été extrêmement impressionnantes, coïncidant avec les difficultés rencontrées par Yuki Tsunoda chez Red Bull Racing. Mais le Japonais a trouvé depuis le mois de juillet un allié de poids au sein de l’équipe, avec l’arrivée de Laurent Mekies.

Sans le soutien de Honda mais avec celui de Mekies, Tsunoda pourra-t-il rester ? Le Dr Helmut Marko bloquera-t-il l’arrivée d’un nouveau pilote chez Racing Bulls si le Japonais parvient à se mettre dans un rythme plus proche de Max Verstappen ?

Bayer avait plaisanté en disant vouloir garder Hadjar, quitte à lui mettre des menottes aux poignets !

"Je plaisantais, honnêtement ! Nous sommes tous d’accord en interne sur la nécessité de traverser cette année sereinement, chacun se concentrant sur son travail."

"Je suis sûr qu’après les vacances d’été, les discussions débuteront pour 2026 avec Laurent, Helmut et la direction de Red Bull, mais honnêtement, j’ose dire qu’en 2025, nous voulons tous rester calmes et, en parlant d’Isack, lui donner la chance de grandir, d’apprendre. Franchement, il est incroyable."

Bayer n’a pas tari d’éloges sur Hadjar et a cité une situation particulière lors du week-end du Grand Prix d’Autriche qui lui a donné une idée de son talent.

"J’écoutais la radio quand il est rentré à son stand. Son ingénieur de course [Pierre Hamelin] lui a dit : ’Regarde, Isack, tu perds environ un demi-dixième dans le virage 6’. Isack lui a dit : ’Peux-tu être plus précis ?’. Pierre a répondu : ’Oui, je peux. Tu perds 0,035 seconde dans ce virage’. » Et Isack a répondu : ’D’accord, alors je sais quoi faire’. Et il l’a fait."

Bayer estime qu’Hadjar est capable de grandes choses et a réitéré sa conviction qu’il devait poursuivre sur sa lancée avec l’équipe.

"Pour moi, c’est aussi simple que ça : sa capacité à piloter est au dessus du lot. Honnêtement, je pense que nous verrons de grandes choses de sa part. Il travaille, il est exigeant, il progresse. Isack est un pilote formidable. Il est excellent, mais il a besoin de cette année en plus avec nous, et tout le monde s’accorde à dire que c’est ce que nous devons faire."