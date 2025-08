Hadjar espère ’un top 10’ en Hongrie et veut réussir à ’s’en réjouir un peu plus’

Isack Hadjar espère un bon résultat au Grand Prix de Hongrie ce week-end avant la pause estivale. Le pilote Racing Bulls aimerait terminer dans les points et pense que la physionomie du Hungaroring pourrait être favorable à sa VCARB 02.

"Il n’y a pas beaucoup de lignes droites ici donc ça devrait mieux nous convenir et je suis impatient. Normalement, ça fonctionnera bien, on doit avoir une voiture qui nous permet d’atteindre la Q3 et ici, si l’on part du top 10, on est bien placé pour marquer des points" déclare Hadjar avant de faire le point sur sa première saison jusqu’ici.

"Je suis heureux, principalement de mon rythme. J’avais beaucoup de doutes en venant en Formule 1, j’avais peu de préparation donc j’étais un peu inquiet, mais le rythme est là depuis le premier jour. Je profite de mes courses, il y a des moments difficiles mais de très bons aussi, donc je suis content."

Il note quels sont ses meilleurs moments de l’année : "Enfant, j’ai toujours voulu conduire une Formule 1 au Japon et à Monaco, et ça a été mes meilleurs résultats. Aller à des endroits que vous ne connaissez pas encore dans une voiture de Formule 1 est toujours spécial."

Dans le bilan de ses débuts en F1, le Français reconnait qu’il est parfois trop virulent avec lui-même lorsqu’il commet une erreur ou signe un mauvais résultat. Inversement, il a également trop de difficultés à se réjouir du positif.

"Je dois apprendre à me réjouir un peu plus quand j’obtiens un bon résultat pour mon équipe. C’est juste que quand ça arrive et que je sais qu’il en restait sur la table ou que j’aurais pu faire mieux, j’ai tendance à être très autocritique."

"Mon entourage m’a dit que je devais me réjouir un peu plus, parce que les mécaniciens et les ingénieurs ont besoin d’entendre du positif. Mais je peux vous dire que quand je fais le boulot et que je suis satisfait de moi, s’il y a bien quelqu’un qui célèbre et qui devient fou de joie, c’est moi. Mais je l’avoue, c’est assez rare."

"Je crois qu’il faut accepter que quand tu es dans une équipe du milieu de grille, tu commences une course où tu es dans les points, et à la fin de cette course, si tu n’y es plus, que ça fait partie du jeu."

"Je sais aussi être reconnaissant pour les bons moments qu’on a, quand tout est bien aligné, avec de très bons week-ends sur des circuits que j’apprécie bien aussi. Je sais que, potentiellement, j’aurais pu marquer plus de points, mais c’est pareil pour tout le monde, donc je ne suis pas trop frustré par ça."