Officiel : Pérez prolonge avec Cadillac F1 pour plusieurs années

Cadillac F1 a confirmé aujourd’hui que Sergio Pérez poursuivrait l’aventure avec l’équipe américaine grâce à une prolongation de contrat pluriannuelle, s’engageant dans le projet américain au moins jusqu’en 2029. Malgré quelques doutes récents du pilote, lui et son équipe ont trouvé un accord pour rester ensemble à long terme, alors qu’il disputera ce week-end à domicile son 300e Grand Prix en Formule 1.

Cadillac salue l’expérience, le talent et le leadership de Pérez, ainsi que ses retours techniques et son sens de la course pour permettre à l’équipe de vivre une première saison intense de découverte de la catégorie reine du sport automobile.

La question est maintenant de savoir qui l’accompagnera en 2027, entre un Valtteri Bottas en danger, un Esteban Ocon sur le marché, et un Colton Herta qui aurait par sa nationalité américaine les faveurs de General Motors, et qui pourrait obtenir sa Superlicence ce vendredi au Mexique.

"Rejoindre Cadillac F1 dès le premier jour était un projet auquel je croyais vraiment, et prolonger mon engagement s’impose comme la suite naturelle de ce chapitre" a déclaré le pilote mexicain.

"Bâtir une équipe de Formule 1 à partir de zéro demande du temps, un travail sans relâche et de la patience, mais les progrès que nous réalisons ensemble sont incroyablement gratifiants. Il reste encore beaucoup de travail devant nous et je suis pleinement engagé pour les trois prochaines années."

"Je tiens à remercier Dan (Towriss), Mark (Reuss) et l’ensemble des équipes de TWG Motorsports et General Motors pour l’opportunité de poursuivre sur la lancée de ce que nous avons commencé ensemble."

"À chaque membre de cette équipe spéciale, sur les circuits, aux États-Unis, au Royaume-Uni, ainsi qu’à nos fans, merci pour votre soutien et votre confiance. Je ne vous décevrai pas. Continuons à tout donner !"

Dan Towriss, le PDG de Cadillac F1 et de TWG Motorsports, la structure qui opère le team, a salué cette confirmation : "À la veille d’un week-end spécial à Mexico, nous sommes ravis d’annoncer que Checo restera un élément essentiel de Cadillac F1 pour les années à venir."

"Bâtir une équipe compétitive en F1 est un voyage à long terme, et s’assurer du talent et du leadership de Checo nous apporte la continuité et l’engagement dont nous avons besoin pour consolider les solides fondations établies au cours de notre première année."

"Ensemble, nous sommes concentrés sur la prochaine étape de notre aventure, en faisant progresser l’équipe et en gagnant des places sur la grille" a conclu l’Américain.