13 000 menaces contre Gasly ! La FIA menace de bannir les supporters abusifs de la F1

La FIA entend durcir considérablement sa réponse face aux menaces et aux comportements haineux qui se multiplient sur les réseaux sociaux autour de la Formule 1. Mohammed Ben Sulayem, président de la Fédération internationale de l’automobile, a prévenu que les supporters, mais aussi les représentants des médias, pourraient être interdits d’accès aux Grands Prix en cas d’abus graves.

Cette prise de position intervient après une nouvelle polémique impliquant les supporters de Franco Colapinto et son équipier Pierre Gasly, qui aurait reçu pas moins de 13 000 menaces de mort. Le dirigeant envisage également de recourir à l’intelligence artificielle pour identifier les auteurs de ces comportements en ligne.

La multiplication des attaques personnelles et des menaces visant les acteurs de la Formule 1 inquiète en effet de plus en plus la FIA, qui souhaite désormais prendre des mesures concrètes contre les responsables.

Dans un entretien accordé à The Drive, Mohammed Ben Sulayem a affirmé que la Fédération était prête à utiliser son autorité pour sanctionner les personnes se rendant coupables de comportements abusifs, y compris lorsqu’ils se produisent sur internet.

Le président de la FIA estime que la situation a atteint un niveau particulièrement préoccupant, comme l’illustre le nombre de menaces dont aurait été victime Pierre Gasly. Un travail de recherches profond a été réalisé, sur toutes les plateformes sociales.

"Pierre Gasly a reçu 13 000 menaces de mort. 13 000 !" s’est indigné Ben Sulayem.

Ce chiffre, avancé par le président de la Fédération, témoigne selon lui de l’ampleur prise par les dérives qui accompagnent certaines rivalités entre pilotes et leurs communautés de supporters.

Le Français s’est retrouvé au centre d’une récente polémique impliquant son équipier chez Alpine, Franco Colapinto, dont une partie des supporters argentins a de nouveau été mise en cause pour des attaques visant d’autres pilotes sur les réseaux sociaux. Ces comportements ont relancé le débat sur la responsabilité des supporters, mais aussi sur les moyens dont disposent les instances dirigeantes pour lutter contre le harcèlement et les menaces.

La FIA prête à interdire l’accès aux Grands Prix

Face à cette situation, Mohammed Ben Sulayem affirme vouloir dépasser les simples condamnations publiques.

Le président de la FIA considère que la Fédération dispose des moyens nécessaires pour prendre des sanctions à l’encontre des personnes identifiées comme responsables de comportements particulièrement graves.

Ces mesures pourraient concerner aussi bien les spectateurs que les représentants des médias accrédités pour couvrir les événements.

"Si la haine vient de quelqu’un qui est spectateur, nous lui interdisons l’accès. Si cette personne fait partie des médias, nous lui interdisons également l’accès, parce que nous en avons l’autorité. Et si ces personnes se cachent sur internet, l’intelligence artificielle les démasquera."

L’intelligence artificielle pourrait notamment être mobilisée pour contribuer à identifier les auteurs de menaces qui pensent pouvoir agir anonymement sur les plateformes numériques. Ben Sulayem n’a toutefois pas précisé les modalités concrètes de cette identification, ni les procédures qui seraient appliquées avant une éventuelle interdiction d’accès aux événements.

Ses déclarations traduisent néanmoins une volonté de renforcer les conséquences auxquelles s’exposeraient les auteurs de menaces graves, au-delà de la seule modération des réseaux sociaux.

Ben Sulayem soutient Briatore dans l’affaire Colapinto

Le président de la FIA a également pris position sur la récente réaction de Flavio Briatore, dirigeant d’Alpine, face aux comportements d’une partie des supporters de Franco Colapinto. L’Italien avait menacé d’imposer un silence médiatique au pilote argentin si les attaques et les abus provenant de ses supporters se poursuivaient.

Une perspective qui avait mis en évidence les tensions provoquées par certains comportements en ligne, alors que Colapinto bénéficie d’un soutien particulièrement important en Argentine.

Mohammed Ben Sulayem a apporté son soutien à la position de Briatore, tout en estimant que la responsabilité de dénoncer ces comportements ne devait pas reposer uniquement sur les dirigeants des écuries.

"Pas seulement le directeur d’équipe," a-t-il répondu au sujet de la position adoptée par Briatore.

"Les pilotes de F1 ont des supporters, et ils peuvent leur dire : ’Arrêtez, je ne veux pas que vous soyez mes supporters si vous ne vous comportez pas correctement, si vous proférez des menaces de mort’."

"Dans ce cas, Franco l’a fait, dans un message clair, et c’est très bien."