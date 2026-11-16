Bottas s’agace de devoir défendre son baquet chez Cadillac F1

L’avenir de Valtteri Bottas chez Cadillac semble de plus en plus incertain à l’approche de la fin de la saison 2026. Malgré un contrat déjà en place, le Finlandais n’a toujours pas reçu de confirmation définitive concernant sa présence aux côtés de Sergio Pérez l’année prochaine. L’écurie américaine étudie plusieurs possibilités, notamment Colton Herta et Frederik Vesti, soutenu par Mercedes. Une situation qui commence à agacer le pilote de 37 ans, convaincu d’avoir rempli sa mission dans une équipe encore en construction, tandis que Pérez estime que l’expérience doit rester un critère essentiel dans le choix de son futur équipier.

Alors que Cadillac arrive au terme de sa première saison en Formule 1, la composition de son duo de pilotes pour 2027 demeure l’un des dossiers encore ouverts.

Sergio Pérez dispose déjà d’une visibilité à long terme, puisque le Mexicain a sécurisé son avenir avec l’écurie américaine jusqu’en 2029.

La situation est beaucoup moins claire pour Valtteri Bottas.

Malgré l’existence d’un contrat, Cadillac n’a toujours pas confirmé que le Finlandais conserverait son baquet la saison prochaine. Plusieurs candidats sont désormais évoqués pour lui succéder, avec Colton Herta et Frederik Vesti parmi les principales possibilités.

Cette incertitude intervient alors que Bottas avait rejoint le projet américain pour apporter son expérience à une structure débutante et participer à son développement. Mais après une première campagne difficile, le vainqueur de dix Grands Prix doit désormais répondre à des interrogations concernant son avenir, une situation qu’il n’avait pas anticipée.

Pérez privilégie l’expérience pour faire progresser Cadillac

Interrogé sur l’identité de son futur équipier, Sergio Pérez reconnaît que Cadillac se trouve face à un choix délicat. Le Mexicain connaît notamment Colton Herta, avec lequel il entretient de bonnes relations, mais il estime que le contexte actuel de l’équipe impose de prendre en compte d’autres critères que le seul potentiel des candidats.

"Évidemment, c’est une décision difficile pour moi, parce que je connais aussi Colton et que je m’entends bien avec lui", a expliqué Pérez.

"Tous les deux méritent cette opportunité, d’une certaine manière. Mais je pense que l’expérience, à ce stade et dans la phase actuelle du projet, est essentielle."

Cette dernière remarque semble plutôt favorable à Bottas, qui possède une expérience considérable de la Formule 1. Le Finlandais a notamment remporté dix Grands Prix au cours de sa carrière et connaît parfaitement le fonctionnement des grandes équipes, après ses années passées chez Mercedes.

Pour une structure comme Cadillac, encore engagée dans la construction de ses méthodes de travail et dans le développement de sa monoplace, cette expérience représente potentiellement un atout important.

Pérez reconnaît d’ailleurs que les performances récentes de Bottas ne reflètent pas nécessairement la qualité de son travail.

"Valtteri fait du bon travail, il a simplement eu beaucoup de malchance lors des dernières courses. Et Colton, lorsqu’il en a l’occasion, a du mal à montrer son talent brut."

Pérez ne souhaite toutefois pas se placer en position d’arbitre dans ce dossier.

"Tout ce dont j’ai besoin, c’est de quelqu’un qui arrive et qui fasse énormément progresser l’équipe, c’est tout."

Frederik Vesti, un troisième candidat soutenu par Mercedes

La concurrence pour le baquet Cadillac ne se limite cependant pas à un duel entre Valtteri Bottas et Colton Herta.

Frederik Vesti apparaît désormais comme un autre candidat sérieux pour 2027. Le Danois, qui occupe un rôle de pilote de réserve chez Mercedes, bénéficierait du soutien de l’écurie allemande, laquelle chercherait à lui permettre d’obtenir enfin une opportunité en Formule 1.

Selon plusieurs informations, Mercedes exercerait ainsi des pressions en faveur de son protégé. Vesti disposerait également d’un argument important auprès de la direction de Cadillac.

Son programme en compétition automobile américaine, dans les courses d’IMSA, lui aurait permis de faire forte impression auprès de plusieurs hauts responsables de General Motors.

Le Danois évolue en effet dans ce cadre au volant de Cadillac, ce qui lui donne déjà une certaine connaissance de l’environnement du constructeur américain. Cette proximité avec General Motors pourrait jouer en sa faveur au moment où Cadillac réfléchit à la meilleure manière de poursuivre son développement en Formule 1.

Bottas estime ne pas avoir eu une voiture pour montrer son potentiel

De son côté, Valtteri Bottas commence à afficher une certaine frustration face aux interrogations persistantes concernant son avenir.

Le Finlandais considère que les dirigeants de Cadillac connaissent parfaitement ses capacités et qu’ils disposent déjà des éléments nécessaires pour juger sa contribution.

"L’équipe sait ce dont je suis capable lorsque tout fonctionne correctement", a déclaré Bottas.

"Mais jusqu’à présent, on ne m’a pas vraiment donné une voiture avec laquelle je pouvais accomplir de grandes choses."

Pour Bottas, la perspective de perdre son volant après une seule saison ne correspond pas au projet dans lequel il pensait s’engager.

"Je n’avais absolument pas envisagé de devoir défendre ma place. J’ai travaillé toute l’année pour améliorer les choses et, avec un peu de chance, disposer d’une voiture beaucoup plus compétitive l’année prochaine."