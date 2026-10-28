Pérez fête son 300e Grand Prix à domicile : Cadillac F1 prépare un rendez-vous exceptionnel au Mexique

Le Grand Prix de Mexico s’annonce particulièrement symbolique pour Cadillac et Sergio Pérez. De retour devant son public après avoir manqué l’édition 2025, le Mexicain disputera ce week-end son 300e Grand Prix de Formule 1, un cap qu’il célébrera notamment lors d’une démonstration organisée dans les rues de la capitale. Pour la nouvelle écurie américaine, cette dix-neuvième manche du championnat représentera également un défi technique majeur, sur le circuit le plus élevé du calendrier. Après un abandon à Austin, Valtteri Bottas espère de son côté rebondir, même s’il devra céder sa monoplace à Colton Herta lors des premiers essais libres.

Une semaine après le Grand Prix des États-Unis, Cadillac poursuit sa tournée américaine en prenant la direction de Mexico, deuxième étape d’une série de trois courses consécutives. Pour l’écurie qui dispute sa première saison en Formule 1, ce rendez-vous promet d’être l’un des plus marquants de l’année, avec Sergio Pérez au centre de l’attention.

Le pilote mexicain retrouvera son Grand Prix national après une année d’absence, et cette édition coïncidera avec son 300e départ en Formule 1.

Cadillac a prévu de célébrer cet événement dès aujourd’hui, avec une démonstration publique dans les rues de Mexico. Pérez prendra le volant pour parcourir le Paseo de la Reforma, l’une des grandes avenues traversant le cœur de la capitale. L’occasion pour le pilote de remercier ses supporters, qui l’accompagnent depuis ses débuts dans la catégorie reine, et pour Cadillac de profiter d’une exposition exceptionnelle sur un marché où la Formule 1 bénéficie d’une popularité considérable.

Un circuit historique aux caractéristiques uniques

Le Grand Prix du Mexique possède une longue histoire en Formule 1, répartie sur trois périodes distinctes.

Dans les années 1960, l’épreuve figurait notamment parmi les rendez-vous de fin de saison, accueillant régulièrement la dernière manche du championnat. Après une première interruption, elle a retrouvé le calendrier à la fin des années 1980 et au début des années 1990, avant de disparaître à nouveau. Il a ensuite fallu attendre 23 ans pour que la Formule 1 fasse son retour à Mexico, en 2015. Depuis, le Grand Prix s’est imposé comme l’un des événements les plus populaires du calendrier, avec des tribunes affichant complet chaque année.

Mais au-delà de son histoire et de son atmosphère, l’Autódromo Hermanos Rodríguez se distingue surtout par ses caractéristiques techniques.

Situé à 2240 mètres d’altitude, il s’agit du circuit le plus élevé du championnat du monde. À cette hauteur, la densité de l’air ne représente qu’environ 75 à 80 % de celle observée au niveau de la mer, ce qui influence directement les performances des monoplaces. Sur un moteur atmosphérique, cette diminution de densité entraînerait une perte de puissance estimée entre 20 et 25 %. Les groupes propulseurs turbo modernes de Formule 1 permettent de compenser une grande partie de ce déficit grâce à la suralimentation.

L’altitude réduit également l’efficacité du refroidissement et la quantité d’appui aérodynamique générée par les voitures. Les équipes doivent donc privilégier des configurations à appui maximal, tout en augmentant les capacités de refroidissement des freins et du groupe propulseur. Malgré ces réglages particulièrement chargés, les monoplaces atteignent des vitesses de pointe comparables à celles obtenues avec des configurations à faible traînée sur des circuits situés au niveau de la mer.

Bottas détient deux références impressionnantes à Mexico

Valtteri Bottas connaît particulièrement bien les exigences du tracé mexicain, où il a signé plusieurs performances remarquables au cours de sa carrière. En 2016, le Finlandais avait atteint 372,5 km/h dans les lignes droites du circuit, soit l’une des vitesses de pointe les plus élevées jamais enregistrées en Formule 1. Il détient également le record du tour en course de l’Autódromo Hermanos Rodríguez, établi en 2021 avec un chrono de 1’17"774. Cette même année, Bottas avait décroché la pole position et réalisé le meilleur tour en course.

Avant l’édition 2026, le pilote Cadillac avait disputé neuf Grands Prix du Mexique, inscrivant des points à six reprises. Il est également monté trois fois sur le podium, en 2015, 2017 et 2019.

Sergio Pérez possède lui aussi une expérience importante de son épreuve nationale, avec neuf participations avant ce week-end. Le Mexicain a terminé dans les points à six reprises et décroché deux podiums consécutifs, en 2021 et 2022. Ces références constituent des atouts pour Cadillac, même si l’écurie américaine devra encore apprendre à maîtriser les particularités du circuit avec sa MAC-26.

Pour Marcin Budkowski, directeur de Cadillac, "le Grand Prix de Mexico représente toujours un défi particulier pour les équipes de F1, et c’est encore davantage le cas pour une nouvelle équipe comme la nôtre. L’Autódromo Hermanos Rodríguez est le circuit situé à la plus haute altitude du calendrier de Formule 1, ce qui nécessite des réglages et une préparation très spécifiques, notamment un refroidissement maximal et un appui aérodynamique maximal. Cela nous permettra de poursuivre notre apprentissage en vue de 2027."

Le dirigeant reconnaît également que Cadillac bénéficiera d’une visibilité exceptionnelle grâce à la présence de Pérez, dont le 300e Grand Prix sera célébré devant ses supporters. Mais il insiste sur la nécessité de rester concentré sur les objectifs sportifs du week-end.

"L’atmosphère à l’intérieur du circuit est fantastique et notre équipe sera naturellement au centre de l’attention cette année, avec Checo qui célébrera son 300e Grand Prix devant son public. Nous sommes pleinement concentrés sur la course qui nous attend et nous travaillerons dur pour lui donner, ainsi qu’à Valtteri, une voiture avec laquelle ils pourront se battre et rivaliser avec nos concurrents les plus proches."

Sergio Pérez ne cache pas son enthousiasme à l’idée de retrouver le Grand Prix du Mexique après avoir été absent de la grille en 2025. Son retour intervient dans un contexte particulièrement symbolique, puisqu’il atteindra le cap des 300 Grands Prix devant son public.

"Je n’ai pas couru ici l’année dernière, donc je suis extrêmement heureux d’être de retour cette année, et que ce soit mon 300e Grand Prix, c’est incroyable."

"Je suis ravi que nous commencions la semaine avec une démonstration dans les rues de la ville. Cela a représenté énormément pour le Mexique d’avoir un pilote en F1, et j’ai bénéficié d’un soutien incroyable tout au long de ma carrière. C’est une excellente occasion de remercier tous les fans."

"Il y a une immense passion pour la F1 dans le pays et, comme toujours, les supporters apporteront énormément d’énergie au circuit. C’est toujours formidable de courir à domicile."

Perez a aussi minimisé ses propres récentes allusions suggérant qu’une retraite pourrait approcher, insistant sur le fait qu’il demeure pleinement motivé. Juste avant l’épreuve d’Austin, le pilote a admis que des considérations familiales pourraient influer sur la durée de sa présence en Formule 1, notamment à mesure que ses enfants grandissent.

"Je dois préciser mes propos. Quand je ne serai plus motivé, quand je ne serai plus en mesure de donner 100 % de mes capacités, ou si un autre pilote arrive et obtient de bien meilleurs résultats, alors je dirai que le moment est venu," a déclaré le pilote de 36 ans.

"D’ici là, je souhaite conclure ma carrière de la manière la plus brillante possible. Ce qui m’a le plus manqué, ce sont les fans et toute l’affection qu’ils me portent. Ils ont joué un rôle essentiel dans mon retour. Nous voulons faire de Cadillac l’une des meilleures équipes de Formule 1."

De son côté, Valtteri Bottas aborde le Grand Prix de Mexico avec la volonté d’effacer la déception du week-end précédent. Le Finlandais n’a pas terminé le Grand Prix des États-Unis, un résultat frustrant pour Cadillac alors que l’équipe cherche à progresser dans sa première saison.

"Le Mexique est l’une des courses que l’on attend vraiment avec impatience, parce que le bruit et l’atmosphère ne ressemblent à rien d’autre en F1, particulièrement lorsqu’on traverse la section du stade."

"Les vitesses dans la ligne droite principale sont spectaculaires, et on les ressent vraiment dans la voiture ! C’est un circuit qui exige de la précision, parce que le niveau d’adhérence est très faible et que les petites erreurs se paient cher."

"À Austin la semaine dernière, nous n’avons pas terminé la course, ce qui est toujours décevant, mais même si ces triplettes sont difficiles pour l’équipe, elles offrent aussi des occasions rapides de rebondir immédiatement."

Le Finlandais devra néanmoins patienter jusqu’aux EL2 pour reprendre le volant de sa MAC-26.

Cadillac a en effet confirmé que Colton Herta participera à la première séance d’essais libres du Grand Prix de Mexico. L’Américain prendra la place de Valtteri Bottas au volant de la MAC-26, pour ce qui constituera sa cinquième apparition en EL1 avec l’écurie cette saison.

Cette nouvelle séance représentera une occasion importante pour Herta de poursuivre son apprentissage de la Formule 1 et de contribuer au programme de travail de Cadillac. Elle devrait surtout lui permettre d’obtenir le dernier point nécessaire à sa Super Licence, puisqu’il en totalise actuellement 39 sur les 40 requis. Pour atteindre ce seuil, le Californien devra parcourir au moins 100 kilomètres au cours de la séance, soit 24 tours du circuit mexicain.