Herta peut obtenir sa Super Licence F1 vendredi, Cadillac lui offre une 5e séance EL1

Colton Herta pourrait enfin obtenir la Super Licence qui lui permettrait de prendre le départ d’un Grand Prix de Formule 1. Après plusieurs années de démarches et une première tentative contrariée par la FIA en 2022, le pilote américain ne se trouve plus qu’à un point du seuil réglementaire de 40 unités. Cadillac lui confiera une nouvelle fois sa monoplace lors des premiers essais libres du Grand Prix de Mexico, avec un objectif précis : parcourir au moins 100 kilomètres pour décrocher le dernier point nécessaire. Une étape potentiellement décisive pour son avenir, alors que des interrogations entourent déjà la composition de l’écurie américaine pour la saison 2027.

Le Grand Prix de Mexico pourrait marquer un tournant dans la carrière de Colton Herta. Le Californien, qui cherche depuis plusieurs années à réunir les conditions nécessaires pour accéder à la Formule 1, est désormais tout proche d’obtenir sa Super Licence.

Selon Cadillac, Herta totalise actuellement 39 points sur les 40 exigés par la FIA, après avoir ajouté une unité à son compteur lors des premiers essais libres du Grand Prix des États-Unis, disputés la semaine dernière à Austin.

Il ne lui manque donc qu’un seul point, qu’il pourrait obtenir dès vendredi sur l’Autódromo Hermanos Rodríguez.

Pour cela, Cadillac lui confiera la MAC-26 habituellement pilotée par Valtteri Bottas lors des EL1. Le Finlandais cédera ainsi son volant pour la deuxième de ses deux séances obligatoires réservées aux jeunes pilotes cette saison. Cette participation constituera la cinquième apparition de Herta en essais libres en 2026.

Un objectif précis : boucler 24 tours à Mexico

Pour obtenir le dernier point nécessaire à sa Super Licence, Colton Herta devra parcourir au moins 100 kilomètres au cours de la séance d’essais libres.

Sur le circuit mexicain, cette distance correspond à 24 tours. Un objectif qui paraît accessible sur le papier, mais que le pilote américain ne peut pas encore considérer comme acquis, notamment en raison des problèmes techniques qui ont déjà perturbé l’une de ses précédentes apparitions.

Herta a réussi à inscrire des points de Super Licence lors de ses participations aux EL1 des Grands Prix de Barcelone-Catalogne, de Hongrie et des États-Unis.

En revanche, sa séance du Grand Prix d’Italie, où il avait remplacé Sergio Pérez, ne lui avait pas permis d’ajouter une unité à son total. Des difficultés techniques l’avaient alors limité à seulement cinq tours, soit environ 25 kilomètres, une distance insuffisante pour satisfaire aux exigences réglementaires.

Le rendez-vous mexicain représente donc une nouvelle occasion de franchir ce seuil, à condition que la MAC-26 lui permette de parcourir les 100 kilomètres nécessaires.

La décision de Cadillac de confier une nouvelle séance à Herta intervient après sa participation au Grand Prix des États-Unis, qui lui a permis d’atteindre les 39 points.

À Austin, un porte-parole de l’écurie avait indiqué qu’il serait regrettable de ne pas donner au Californien l’occasion d’obtenir enfin la Super Licence pour laquelle il travaille depuis si longtemps. L’équipe américaine lui offre donc cette possibilité au Mexique, avec une séance qui pourrait avoir une importance bien supérieure à une simple participation aux essais libres.

La majeure partie de son total actuel provient de ses performances en IndyCar, notamment de sa saison 2024. Cette année-là, Herta avait terminé vice-champion derrière Alex Palou, un résultat qui lui avait rapporté 30 points de Super Licence.

Ses autres résultats dans le championnat américain, auxquels se sont ajoutés les points obtenus lors de ses apparitions en essais libres de Formule 1, lui ont progressivement permis d’atteindre le total de 39 unités.

Le dernier point pourrait donc être inscrit vendredi, près de quatre ans après une première tentative infructueuse d’accéder à la catégorie reine.

Une première tentative bloquée par la FIA en 2022

L’obtention de cette Super Licence aurait une signification particulière pour Herta, dont l’arrivée en Formule 1 avait déjà été envisagée en 2022.

À l’époque, un possible transfert du pilote américain avait été bloqué par la FIA. Herta ne disposait pas des 40 points requis sur la période réglementaire de trois ans et la Fédération internationale avait refusé de lui accorder une dérogation. Cette décision avait empêché son arrivée dans le championnat, malgré l’intérêt suscité par ses performances en IndyCar.

Depuis, le Californien a poursuivi ses efforts pour satisfaire aux critères réglementaires, sans dépendre d’une éventuelle exception accordée par la FIA. Son parcours en 2026 pourrait désormais lui permettre de résoudre définitivement cette question.

Obtenir la Super Licence ne garantirait évidemment pas à Herta un baquet de titulaire, mais cela lèverait l’un des principaux obstacles qui avaient jusqu’ici limité ses perspectives en Formule 1.

Un avenir chez Cadillac dès 2027 ?

Cette perspective intervient alors que les spéculations se multiplient autour de la composition du duo de pilotes Cadillac pour la saison 2027.

Valtteri Bottas et Sergio Pérez occupent actuellement les deux baquets de l’écurie américaine, mais l’avenir du Finlandais fait l’objet d’interrogations selon l’aveu même hier de Dan Towriss, le PDG de l’équipe. Herta est ainsi évoqué comme un candidat potentiel à une place de titulaire si Bottas n’était pas conservé pour l’année prochaine.

En attendant d’éventuelles discussions concernant son avenir, Colton Herta se concentre sur sa prochaine séance d’essais libres.

Dans la présentation du Grand Prix de Mexico publiée par Cadillac, l’Américain a souligné l’importance de chaque occasion de prendre le volant d’une Formule 1.

"Chaque occasion de prendre le volant avec l’équipe est précieuse, et j’ai hâte de retrouver la voiture au Mexique."

"C’est une excellente occasion de continuer à apprendre, d’accumuler de l’expérience en Formule 1 sur un nouveau circuit et de contribuer au travail de l’équipe tout au long du week-end."