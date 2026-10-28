Norris regrette ses dérapages médiatiques : ’je me remets en question pendant des heures’

Champion du monde en titre de Formule 1, Lando Norris reconnaît que sa franchise peut parfois lui jouer des tours lorsqu’il s’exprime devant les médias. Régulièrement salué pour sa spontanéité et sa capacité à ne pas masquer ses émotions, le Britannique de 26 ans admet également avoir franchi certaines limites, notamment dans ses réactions à chaud. Après plusieurs épisodes tendus impliquant Franco Colapinto et un journaliste à Singapour, le pilote McLaren a expliqué combien il pouvait regretter ses paroles, au point de les ressasser pendant des heures une fois rentré chez lui.

Lando Norris a toujours cultivé une image de pilote particulièrement spontané, n’hésitant pas à exprimer ouvertement ses émotions, ses frustrations ou ses désaccords. Une franchise qui contribue à sa popularité auprès des supporters de Formule 1, mais qui l’a également placé au cœur de plusieurs polémiques ces dernières semaines.

Le champion du monde 2025 a notamment provoqué de vives réactions après le Grand Prix d’Azerbaïdjan, où un accrochage causé par Franco Colapinto avait entraîné son abandon.

Très remonté contre le pilote Alpine, Norris avait alors estimé que l’Argentin "ne devrait pas être en Formule 1", allant jusqu’à réclamer son exclusion pour une course.

Des propos particulièrement sévères qui lui avaient valu de nombreuses critiques. Face aux réactions suscitées par ses déclarations, le Britannique avait finalement présenté ses excuses à Colapinto.

Cet épisode n’est toutefois pas le seul à avoir alimenté les discussions autour de son comportement face aux médias. Lors du Grand Prix de Singapour, Norris s’était également retrouvé au centre de l’attention après un accrochage avec son équipier Oscar Piastri pendant la course Sprint.

Interrogé à la suite de cet incident par un journaliste de Viaplay, le pilote McLaren avait répondu avec un sarcasme particulièrement appuyé.

Le début de cet entretien avait rapidement circulé sur les réseaux sociaux.

"Comment s’appelle cette course ? Sprint… Qu’est-ce qui vient après Sprint ?" avait demandé Norris au journaliste.

Lorsque ce dernier avait répondu "Race (Course)", le Britannique avait rétorqué : "Waouh, bien joué. Oui, c’est une course !"

Cette séquence avait alimenté les critiques sur son attitude, certains jugeant sa réaction inutilement condescendante envers son interlocuteur.

Si Norris ne manque généralement pas de franchise lorsqu’il s’exprime, il reconnaît aujourd’hui que cette spontanéité peut parfois le conduire à tenir des propos qu’il regrette ensuite.

Dans un entretien accordé à Martin Brundle pour Sky Sports F1, le pilote McLaren s’est exprimé avec une certaine vulnérabilité sur son rapport aux médias et sur les conséquences de ses déclarations.

Norris reconnaît qu’il ne parvient pas toujours à trouver les mots appropriés, particulièrement lorsque les émotions prennent le dessus.

"Je ne suis pas toujours très bon face aux médias. Je déteste quand je dis quelque chose qu’il ne faut pas, ou quand je risque de manquer de respect à quelqu’un en disant quelque chose. Je déteste ça," a-t-il confié.

Le Britannique explique surtout que ces moments ne disparaissent pas de son esprit une fois les interviews terminées.

"Je rentre chez moi et je me remets en question pendant des heures. Pourquoi j’ai dit ce que j’ai dit, pourquoi j’ai fait ce que j’ai fait."

Martin Brundle a toutefois rappelé à Norris que sa personnalité constituait également l’une de ses qualités les plus appréciées.

L’ancien pilote de Formule 1 lui a ainsi fait remarquer que "les gens adorent le fait que tu sois aussi ouvert et honnête, et que tu ne caches pas tes émotions".

Mais Norris considère qu’il existe une distinction essentielle entre l’honnêteté et le manque de respect.

"Oui, mais il y a une limite."

Le pilote McLaren ne souhaite pas nécessairement modifier sa personnalité ou abandonner la spontanéité qui le caractérise mais...

"Je comprends parfaitement cet aspect, mais il n’y a rien auquel j’accorde plus d’importance que le respect, le fait d’être respecté, et je sais que cela doit fonctionner dans les deux sens."