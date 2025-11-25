Avant le Qatar, Haas F1 a les yeux rivés sur la 7e place du championnat

Haas F1 espère encore atteindre la septième place du championnat du monde des constructeurs, après avoir dépassé Aston Martin grâce aux trois points marqués à Las Vegas. Esteban Ocon a retrouvé des couleurs dans le Nevada en étant devant Oliver Bearman tout au long du week-end.

Désormais, le Français espère enchaîner avec une bonne performance ce week-end au Qatar, où le format Sprint pourrait permettre à Haas de continuer à progresser et remonter un peu plus au classement.

"C’est la deuxième course de ce dernier triplé, et ce sera bien de courir à nouveau au Qatar. Les conditions seront très différentes de celles de Las Vegas et, comme il s’agit d’un week-end de Sprint, cela signifie que nous devons vraiment tirer le meilleur parti des EL1 pour être en bonne position pour le reste du week-end" a déclaré Ocon.

"Nous avons deux occasions cette semaine d’essayer de marquer des points, nous ferons donc de notre mieux pour y parvenir lors de cette avant-dernière manche de la saison, alors que la bataille reste très serrée dans le championnat des constructeurs."

Oliver Bearman s’attend à voir une VF-25 plus performante ce week-end : "Je suis super excité à l’idée d’aller au Qatar. Je pense que c’est un circuit qui nous convient un peu mieux que Las Vegas, donc j’ai hâte d’être ce week-end."

"Ces voitures prennent vie sur un circuit comme celui de Losail. C’est aussi un Sprint, ce qui signifie qu’il y a deux occasions. Je pense que nous pouvons passer un bon week-end, et nous allons tout donner jusqu’à la fin de la saison."

Ayao Komatsu, le directeur de l’équipe, salue la dynamique dans laquelle se trouve l’équipe, qui reste sur cinq courses consécutives dans les points. Le Japonais confirme que la préparation se résumant à une séance d’essais libres sera cruciale à Losail.

"Nous nous dirigeons maintenant vers les deux dernières courses au Moyen-Orient, et tout d’abord, nous avons un week-end de Sprint au Qatar après cinq arrivées consécutives dans les points. La lutte pour le championnat est extrêmement serrée, nous devons donc être au meilleur de notre forme dès les EL1 pour continuer à marquer des points" explique Komatsu.

"Ce sera un défi très différent de celui de Las Vegas à tous les égards, et les week-ends de Sprint ajoutent à la difficulté, tout comme les restrictions uniques imposées aux pneus. Nous sommes impatients de maximiser notre potentiel dans les dernières étapes de ce qui a été une saison incroyable."