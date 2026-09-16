Verstappen écrase la concurrence et remporte le défi Max vs 100

Max Verstappen a une nouvelle fois démontré ses qualités de pilote en dehors de la Formule 1 en remportant de manière spectaculaire le défi Max vs 100, organisé à Silverstone par Red Bull. Parti depuis le fond de la grille face à une centaine de célébrités du karting, de créateurs de contenu, d’athlètes et de fans, le quadruple champion du monde a remonté le peloton à une vitesse impressionnante pour finalement prendre la tête après seulement 35 minutes de course.

Les participants avaient bénéficié d’un encadrement spécifique ainsi que de temps d’entraînement et de préparation avant l’épreuve. Ils disposaient également d’un avantage particulier puisqu’ils pouvaient emprunter une fois un raccourci pendant la course. En revanche, une règle particulière s’appliquait à Verstappen : dès que le Néerlandais dépassait un concurrent, celui-ci devait immédiatement abandonner la course.

Malgré ces contraintes et le départ depuis la dernière position, Verstappen a réalisé une remontée spectaculaire dès le premier tour. Le pilote Red Bull a profité d’un embouteillage et dépassé 63 karts lors de la première boucle, coupant un peu (beaucoup) le premier virage.

Le Néerlandais de 28 ans occupait la 37e place à l’issue du premier tour et a intégré le top 10 en six tours seulement.

Verstappen tournait plus de trois secondes au tour plus vite que ses rivaux, un groupe composé de créateurs de contenu, d’athlètes Red Bull, de fans et même de journalistes, et a survolé cette course complètement folle.

Il a toutefois connu une frayeur lorsqu’il a mordu sur un vibreur, perdant au passage un élément de son kart.

"Je crois que j’ai perdu ma caméra GoPro," a commenté Verstappen, qui portait un micro en direct.

Face à la progression extrêmement rapide du quadruple champion du monde, l’organisation a rapidement décidé de modifier les règles. Le privilège du raccourci a été retiré à Verstappen, tandis que les quatre premiers du classement ont obtenu un raccourci supplémentaire afin de tenter de ralentir sa remontée.

Cette tentative n’a toutefois pas suffi à empêcher le pilote néerlandais de revenir sur les hommes de tête.

La course devait initialement se poursuivre pendant 30 tours ou 75 minutes, mais Verstappen n’a eu besoin que de 35 minutes pour prendre définitivement la tête. Il a finalement dû s’attaquer aux trois derniers pilotes qui lui résistaient, Jacky Martens, Lewis Osler et Zac Alsop, pour s’installer en première position. Lewis Osler, technicien chez Red Bull Powertrains, et le journaliste néerlandais de F1 Jacky Martens étaient les deux derniers pilotes en lice, mais une manœuvre de dépassement audacieuse et tardive de Verstappen a scellé une victoire impressionnante.

Une performance d’autant plus remarquable que Verstappen avait dû composer avec les règles spécifiques de l’épreuve et les multiples incidents provoqués par un peloton de 100 pilotes amateurs.

À l’arrivée, le Néerlandais n’a pas cherché à minimiser la difficulté de l’exercice et a reconnu avoir bénéficié de quelques circonstances favorables pendant sa remontée.

"J’ai eu de la chance à quelques endroits, mais c’était vraiment très amusant," a déclaré Verstappen.

Le pilote Red Bull s’est également montré particulièrement enthousiaste après cette course hors norme.

"Simply Lovely ! C’était tout simplement génial, non ?"

Verstappen a notamment reconnu avoir craint un premier tour particulièrement compliqué au moment de s’élancer depuis le fond du peloton.

"Je pensais vraiment que mon premier tour allait être un désastre, mais j’ai été un peu aidé par le fait que certains étaient très excités et se sont accrochés."

Ces nombreux incidents ont finalement contribué à libérer la trajectoire du pilote Red Bull et à accélérer sa remontée.

"Ça m’a un peu aidé, mais c’était vraiment très amusant."

Le pilote Red Bull va maintenant pouvoir se reposer et se préparer pour le prochain Grand Prix à Bakou.