Orages à Miami : la F1 décidera de l’heure de la course après les qualifications ce soir

Les dirigeants de la Formule 1 doivent se réunir ce samedi soir, après les qualifications du Grand Prix de Miami, afin d’évoquer d’éventuelles modifications du programme de course en raison du risque élevé d’orages.

La quatrième manche de la saison doit théoriquement s’élancer dimanche à 16h, heure locale, mais les dernières prévisions météorologiques indiquent que des pluies soutenues et des orages pourraient toucher la zone du Hard Rock Stadium au moment même du départ. Les conditions les plus critiques sont en effet attendues aux alentours de l’horaire initial de la course.

Un élément réglementaire complique encore davantage la situation : la législation américaine impose l’interruption immédiate de tout événement sportif dès lors que des éclairs ou du tonnerre sont détectés dans un rayon compris entre 10 et 16 kilomètres. Cette règle a déjà provoqué par le passé des retards et des interruptions lors d’épreuves d’IndyCar et de NASCAR.

Aucune décision n’a encore été prise à ce stade, mais une réunion est prévue après les qualifications afin de déterminer les prochaines étapes et d’établir un plan de contingence. La Formule 1 et la FIA souhaitent logiquement s’appuyer sur les données météorologiques les plus récentes avant d’agir.

Les prévisions officielles utilisées par la FIA évoquent un risque de pluies généralisées et d’orages forts tout au long de l’après-midi dominical à Miami.

Parmi les options envisagées figure un avancement de l’horaire du Grand Prix, une décision qui pourrait toutefois impacter les courses de support. Deux épreuves sont en effet programmées dimanche : une course de Porsche Supercup et une manche de Formule 2. En cas de modification, la priorité serait donnée à la Formule 1.

Un tel scénario pourrait ainsi conduire à l’annulation de la course de Porsche Supercup, tandis que celle de Formule 2 pourrait être avancée afin d’offrir davantage de flexibilité à la catégorie reine.

Si le Grand Prix devait être retardé ou interrompu par un drapeau rouge en raison d’éclairs, le règlement impose également un délai minimal de 30 minutes après le dernier coup de tonnerre ou éclair avant de pouvoir relancer la course.

Autre paramètre à prendre en compte : la luminosité. Le coucher du soleil est prévu à 19h52 heure locale, ce qui pourrait influencer les décisions de la FIA en matière de visibilité et de sécurité.

Dans ce contexte, la Formule 1 dispose théoriquement d’une fenêtre d’environ huit heures pour organiser la course, dans l’hypothèse où le départ serait avancé jusqu’à midi heure locale, soit 18h en France. A surveiller !