Norris gagne le Sprint de Miami, doublé McLaren F1 devant Leclerc

La deuxième journée du Grand Prix de Miami 2026 de F1 débute avec le Sprint, une course de 100 kilomètres qui offre huit points au vainqueur, et dont le barème décroit jusqu’au huitième, qui inscrit une unité au classement du championnat.

Lando Norris a signé la pole pour ce Sprint, marquant le retour en forme de McLaren, et il partage la première ligne avec Andrea Kimi Antonelli. Oscar Piastri a placé la deuxième McLaren en deuxième ligne, où il est accompagné de Charles Leclerc.

Max Verstappen a devancé la deuxième Mercedes, celle de George Russell, et les deux hommes sont en troisième ligne. Lewis Hamilton est septième au départ devant le surprenant Franco Colapinto, très rapide depuis le début du week-end. Isack Hadjar et Pierre Gasly forment une cinquième ligne 100 % française.

Gabriel Bortoleto et Nico Hülkenberg ont placé les Audi en sixième ligne devant Oliver Bearman et Carlos Sainz. Arvid Lindblad et Liam Lawson ont mis les deux Racing Bulls en huitième ligne, devant Esteban Ocon et Sergio Pérez, qui signe sa meilleure place de départ.

Alex Albon était qualifié 14e mais a vu plusieurs tours effacés en Qualifications Sprint, il s’élance 19e devant Valtteri Bottas. Enfin, Fernando Alonso n’a pas fait un tour rapide propre tandis que Lance Stroll a été victime d’un problème, ils s’élanceront en dernière ligne.

17h30 : Avant de parler de l’actualité de Miami, rendons hommage à Alex Zanardi, qui est décédé ce vendredi à l’âge de 59 ans.

17h36 : En dernière ligne, Aston Martin a encore beaucoup de travail. Alors que les autres teams améliorent la performance, elle est à la peine pour fiabiliser ses monoplaces, n’ayant pas encore réussi à limiter les vibrations qui touchent les deux AMR26.

17h39 : Il n’y a aucun risque de pluie ou d’orage ce samedi à Miami Gardens, mais des orages sont toujours attendus dimanche pour la course, et la F1 pourrait confirmer rapidement un changement d’horaire pour demain.

17h45 : Il semble que la course se déroulera au moins sur piste humide, des averses étant prévues le matin, et Leclerc a noté que ces conditions météo pourraient être délicates.

17h47 : On a appris peu avant le Sprint que Lindblad a perdu sa 15e place sur la grille pour une raison particulièrement frustrante : Racing Bulls n’a pas couvert sa monoplace avec les sceaux de la FIA, comme le veut le règlement de Parc Fermé. Il devra donc s’élancer des stands.

17h50 : En conséquence, Lawson et Ocon seront en huitième ligne, aux 15e et 16e places, devant Pérez et Albon. Bottas et Alonso suivront devant Stroll, qui sera donc seul en dernière ligne.

17h51 : Et il n’y aura finalement que 20 voitures sur la grille et 21 au départ, car le moteur Audi de Hülkenberg a été victime d’une casse pendant son tour de mise en grille ! L’Allemand subit un nouveau non-départ cette année.

17h53 : Une réunion aura lieu après la qualification pour décider du planning de ce dimanche, alors que les orages sont toujours prévus. On attend une annonce officielle peu après, possiblement entre le Sprint et les qualifications.

17h55 : Les 16 premiers pilotes de la grille, ainsi qu’Albon et Lindblad, s’élancent en pneus mediums. Du côté de Cadillac, c’est un test de longévité des pneus durs pour Pérez et Bottas, tandis que chez Aston Martin, Alonso et Stroll vont étudier les gommes tendres sur un run de 19 tours.

17h59 : Lindblad ne prend pas le départ, il reste au garage.

Départ : Très bon départ de Norris, mais surtout de Leclerc ! Les deux McLaren gardent la tête et Leclerc prend la troisième place devant Antonelli, qui a raté son départ.

Tour 1 : Verstappen et Hamilton se sont battus à la limite, mais c’est Russell qui est cinquième, tandisque Hamilton prend finalement l’avantage. Gasly est huitième devant Colapinto et Bortoleto, puis Hadjar et les Haas. Lawson suit devant Pérez, qui a dépassé les Williams.

Tour 2 : Norris devance Piastri de plus d’une seconde, et Leclerc est lui aussi à 1"2. Antonelli l’attaque, tout comme Russell et Hamilton derrière, alors que Verstappen est sorti de la zone de mode overtake. Sainz se défait de Lawson, et Pérez aussi !

Tour 3 : Hamilton signe le meilleur tour en 1’32"522, alors que Leclerc se plaint d’Antonelli : "Kimi est tellement mauvais en roue contre roue, il bouge au freinage, j’ai cru qu’on allait se percuter". Devant les écarts sont stables pour le moment, et Verstappen est revenu sur les deux Mercedes et Hamilton.

Tour 4 : Norris signe le meilleur tour en 1’32"183, et il a 1"5 d’avance sur Piastri, qui voit Leclerc revenir dans la seconde. Antonelli sort de celle de Leclerc, et il devance Russell, Hamilton et Verstappen, mais ce dernier a perdu un peu de temps. Gasly et Colapinto sont décrochés pour le moment. Albon a dépassé un Lawson décidément en perdition.

Tour 5 : On a confirmation que c’est un problème mécanique qui a empêché Lindblad de prendre le départ. Norris voit Piastri revenir légèrement, et Leclerc est non seulement décroché, mais aussi menacé par les Mercedes. Verstappen suit ce groupe, loin devant un Gasly esseulé.

Tour 6 : Les écarts sont creusés en tête, mais Russell et Hamilton sont menaçants face à leur prédécesseur direct.

Tour 7 : Norris accélère en 1’31"929, et tous les pilotes du top 10 battent leur propre meilleur chrono. Verstappen se plaint d’un train arrière qui saute au freinage, mais il ne semble pas perdre en performance. Plus loin, Albon a passé Bottas, qui reste toutefois 16e. Bottas, Stroll et Alonso, dans cet ordre, sont derniers au classement et décrochés du peloton.

Tour 8 : Norris a maintenant plus de 2 secondes d’avance sur Piastri, qui en a lui-même 1"2 sur Leclerc. Russell a dépassé Antonelli, qui retenait un groupe composé des deux Mercedes, de Hamilton et Verstappen, à la fin du tour précédent. Mais Antonelli repasse ! Les deux Aston Martin ont dépassé Bottas. VHamilton attaque Verstappen, qui lui sort exactement la même manœuvre illégale qu’il sort toujours en défense. Red Bull demande à Verstappen de rendre la place au pilote Ferrari.

Tour 9 : Norris garde plus de deux secondes d’avance sur Piastri, et Leclerc est toujours loin devant des Mercedes auxquelles il reprend une seconde par tour. Verstappen repasse Hamilton à la fin du tour.

Tour 10 : Norris creuse encore l’écart sur Piastri, il y a 2"6 entre les deux McLaren. Dans le peloton, Lawson a passé Pérez.

Tour 11 : Norris bat le record du tour en 1’31"885, et l’écart face à Piastri est de 2"8. Leclerc est toujours à 1"2, et Antonelli à 3"3, mais il a repris un rythme similaire à Leclerc, qui lui permet aussi de repousser Russell à plus d’une seconde.

Tour 12 : Norris dépasse maintenant les 3 secondes d’avance, alors que Piastri voit Leclerc revenir à moins d’une seconde. Averti pour avoir dépassé les limites de piste, Antonelli creuse l’écart sur Russell, qui a lui-même repoussé Verstappen à plus de 3 secondes. Hamilton est à plus d’une seconde de la Red Bull, et Gasly tient le rythme de ce groupe, il est à 4 secondes de Hamilton, et 3"7 devant Colapinto.

Tour 13 : Leclerc se rapproche toujours de Piastri, mais peine à revenir à moins de 8 dixièmes, tandis que les écarts sont plus importants dans le reste du top 8, éligible aux points. Les deux Williams sont en bataille pour la 14e place, et même pour la 13e puisque Sainz et Albon visent la position de Bearman.

Tour 14 : Les écarts sont stables en tête, alors qu’Albon rentre au stand pour un changement de museau sur sa FW48. Il ressort très loin derrière le peloton.

Tour 15 : Norris a légèrement creusé sur Piastri, qui voit maintenant Leclerc se stabiliser à huit dixièmes. En fond de classement, Bottas affiche un rythme catastrophique et pointe à 9 secondes d’Alonso, avec des chronos à 1 seconde de l’Espagnol, qui est lui-même à près de 4 secondes au tour des leaders. La Cadillac semble peiner à faire fonctionner les pneus durs.

Tour 16 : Leclerc ne semble pas en mesure d’attaquer Piastri. Il repasse même à plus d’une seconde de la McLaren.

Tour 17 : Hadjar a dépassé Colapinto pour la neuvième place, mais il est à 5"2 de Gasly et ne pourra pas aller chercher le dernier point. En tête, Norris a maintenant 4 secondes d’avance, et Leclerc est à 7 dixièmes de Piastri.

Tour 18 : Piastri a repris un peu d’air sur Leclerc qui a fait une erreur, tandis que Norris est tranquille en tête, avec 4"4 de marge sur son équipier.

Dernier tour : Leclerc a totalement décroché après son erreur, il est à 2 secondes de Piastri. Verstappen est à 9 dixièmes de Russell mais ne semble pas encore en mesure d’attaquer la Mercedes.

Arrivée : Norris s’impose avec près de 4 secondes d’avance sur Piastri, et McLaren signe un doublé très prometteur pour l’équipe, dont les évolutions fonctionnent parfaitement. Leclerc assure un podium de Sprint solide, tandis qu’Antonelli et Russell marquent pour Mercedes. Verstappen est sixième devant Hamilton et Gasly, qui ferment le top 8 et la zone des points.

Hadjar est neuvième devant Colapinto, Bortoleto, Ocon, Bearman, Sainz, Lawson, Alonso, Pérez, Stroll, Albon et Bottas, qui n’a même pas réussi à rester devant la Williams malgré l’arrêt supplémentaire du Thaïlandais.

18h37 : Ce n’est peut-être pas fini ! Antonelli a apparemment dépassé les limites de piste une quatrième fois, et il pourrait recevoir une pénalité de 5 secondes, ce qui le repousserait derrière Russell et Verstappen. A suivre sur Nextgen-Auto les réactions du top 8.

18h39 : Confirmé : Kimi Antonelli prend 5 secondes et glisse à la 6e place.

Rendez-vous à 21h30 pour suivre en direct la qualification du Grand Prix de Miami !