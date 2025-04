’On aurait pu faire autrement’... Norris critique la stratégie de McLaren F1 à Suzuka

Tout en ayant un rythme solide, Lando Norris n’avait pas assez d’avantage en performance pure pour pouvoir, hier, dépasser et aller chercher Max Verstappen à Suzuka.

« C’est difficile » maugréait le pilote McLaren F1 après la course, qu’il a terminée à la 2e position.

« J’ai vu Max assez clairement pendant toute la course, mais je n’ai tout simplement pas réussi à combler l’écart à partir de ce moment-là. Je pense que lui, en air libre, avait assez d’avantage pour rester devant et il n’a pas fait d’erreur. Il a bien conduit. Donc… je ne sais pas, comme il l’a dit, la course a été gagnée la veille avec le départ en pole, et je suppose qu’on sait toujours que plus tu pars devant, plus tu as de chances de gagner. »

McLaren F1 semblait bien pourtant avoir la meilleure voiture sur le papier…

« Je pense que notre rythme était peut-être légèrement meilleur, mais pas suffisamment pour franchir la barrière de l’air sale, entrer dans la zone DRS. Dépasser à Suzuka, c’est une autre histoire, car ici, c’est quasiment impossible de doubler. Donc oui, je pense que c’était une bonne course. »

Une stratégie trop prudente ?

A qui la faute ? Peut-être à la stratégie ? Car Lando Norris va ensuite quelque peu critiquer la stratégie de son équipe, qu’il juge trop prudente.

McLaren F1 n’aurait-elle pas pu tenter un undercut plus tôt ? Ou tenter un overcut avec Norris ou Piastri ?

« On a tenté quelques trucs. Peut-être qu’on aurait pu faire un peu plus côté stratégie. Overcut ou undercut – on a boxé au même tour sans vraie raison. Il y a des choses dont on va discuter, mais de bons points pour l’équipe, des points décents pour moi. Évidemment, j’aurais aimé un peu plus, mais parfois il faut se contenter de la deuxième place. »

« On avait prévu certaines choses à l’avance, on savait à quoi s’attendre. Mais oui, avec le recul, c’est facile à dire. J’aurais pu aller plus loin dans mon relais, ou rentrer plus tôt, certes, mais il y a toujours le risque de Safety Car. C’est facile de dire : “Tu aurais dû faire ça.” »

On sent tout de même que Lando Norris a des choses à reprocher sur le plan de la stratégie à son équipe…

« Mais si j’étais rentré boxé deux ou trois tours plus tôt et qu’une Safety Car était sortie, on aurait eu l’air idiots. On ne peut pas tout gagner et on encaisse. On a des points à améliorer. »

« J’aurais peut-être dû tenter l’undercut, je pense. Mais il y a toujours le risque de Safety Car, etc. Je pense que j’aurais pu aller plus loin sans perdre de position. Donc ce n’était pas hors de portée. Oui, je pense qu’on aurait dû jouer la carte et essayer autre chose. Donc oui, des choses à discuter. Honnêtement, l’undercut ici n’est pas facile, car les pneus durs ne sont pas terribles dans le premier secteur. Donc je ne suis pas sûr que ça aurait marché. Et Max avait toujours un petit matelas d’avance. Donc même avec un bon tour de sortie, je ne pense pas que ça aurait suffi. »

Un moment chaud voire désespéré face à Max Verstappen à la sortie des stands

Le moment de la course où Lando Norris aura été le plus proche de Max Verstappen ? Finalement à la sortie des stands, lorsque le pilote McLaren F1 est passé dans l’herbe, comme une tondeuse à gazon, pour se porter à la hauteur de la Red Bull. Mais il n’y avait aucune chance de dépasser la Red Bull dans ces conditions.

Lando Norris préfère en plaisanter !

« Les gars ont fait un très bon arrêt sous pression. C’était notre seule occasion de se rapprocher. En réalité, je ne cherchais même pas à me battre avec Max, je voulais juste tondre la pelouse, comme il a dit ! Je ne savais même pas qu’il était là, en fait. Donc rien à redire. Il avait la position, il avait le droit de faire ce qu’il a fait. Donc respect. »