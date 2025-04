Horner fait l’éloge de Verstappen, ’le meilleur pilote au monde’

Christian Horner n’a pas caché sa satisfaction après la victoire de Max Verstappen à Suzuka. Le directeur de Red Bull est heureux que son pilote ait dominé les qualifs et la course du Grand Prix du Japon pour s’imposer contre toute attente.

"Quelle course ! Une course impériale depuis l’avant a permis à Max, à l’équipe et, bien sûr, à notre partenaire moteur Honda, de remporter une quatrième victoire consécutive à Suzuka" a déclaré Horner, insistant sur le rôle de Honda.

"Nous leur devons une profonde gratitude pour leur soutien au fil des ans. En réalité, le plus dur a été fait samedi. Ce week-end est sans doute l’un des meilleurs de la carrière de Max, un week-end qui confirme sa place de meilleur pilote au monde actuellement. Suzuka est un circuit de pilotes et Max a été à la hauteur."

Ce qu’a réussi Red Bull est aussi à mettre au crédit des employés du team : "Il faut également féliciter l’équipe d’ingénieurs pour avoir renversé la situation après vendredi et avoir travaillé ensemble pour accomplir le travail."

"Yuki a réalisé une solide performance. La nature de la course a rendu les dépassements difficiles tout au long de la course, mais il a progressé et ne fera que progresser à mesure qu’il s’intégrera à l’équipe lors des prochaines courses."

Helmut Marko n’a pas parié sur les capacités de Verstappen ce dimanche, mais a été impressionné par le Néerlandais : "Cette fois je n’ai pas parié, j’avais trop peur ! Mais Max n’a commis aucune erreur et a piloté à la limite. Lui seul peut faire ça alors que la McLaren était en réalité la voiture la plus rapide."

"Max contrôlait toujours l’écart et sa performance a donc été magistrale. C’est incroyable. 53 tours sans aucune erreur et tactiquement, dès que Norris s’est rapproché ou est entré dans la zone DRS, il allait deux dixièmes de seconde plus vite pour le repousser. Incroyable."

Le consultant motorsport de Red Bull explique ce qui a aidé le quadruple champion du monde à s’imposer : "Max a aussi amélioré sa F1 en modifiant complètement les réglages pour les qualifications après une découverte lors des Libres 3 qui nous donnent de l’espoir pour la suite de la saison."

"Pour Yuki, c’est prometteur. Lors de toutes les séances, il était assez proche, à deux ou trois dixièmes de Max. Sans sa qualification ratée, il était dans les points. C’est ce que nous recherchons."