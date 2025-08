On a lu : Petit Quiz Formule 1 - 301 questions pour vous tester

Que vous ayez 2, 5 ou 10 minutes, prêtez-vous au jeu du premier quiz sur l’histoire de la Formule 1.

Voilà le concept de Talent Sport enfin décliné pour notre sport qui débarque pour un prix de moins de 10 euros !

Grâce aux réponses enrichies, découvrez l’histoire de la Formule 1 de façon ludique : les pilotes de légende, les voitures et leurs innovations, les circuits, les écuries, le règlement… 301 questions établies par notre journaliste spécialiste de la F1, Emmanuel Touzot.

D’un tout petit format, il a l’avantage de s’emporter partout, et il est ainsi possible de créer un tournoi et un jeu à partir de ses questions. Le classement en différentes catégories permet aussi de regrouper les jeux par thèmes avec vos amis ou en famille.

Grâce à ce classement, vous pourrez utiliser le livre pour tester vos connaissances, mais aussi pour apprendre, puisque toutes les thématiques liées à la catégorie reine du sport automobile y sont abordées.

Vous pourrez ainsi créer des séries de questions plus ou moins longues, seul.e ou à plusieurs, de sorte à varier la difficulté et les thèmes. A noter que la difficulté est d’ailleurs très variable selon les questions.

Le pendant négatif à cela est que certaines questions pourront paraître peu intéressantes aux plus chevronnés, et d’autres beaucoup trop difficiles aux débutants. C’est néanmoins très appréciable, car des novices aux fans de Formule 1 les plus expérimentés, chacun y trouvera son compte et saura à la fois s’amuser, mais aussi se mettre au défi.

Pour commander le livre Petit Quiz Formule 1 sur le site de l’éditeur, cliquez ici.

Informations :

Editeur : Talent Sport

Auteur : Emmanuel Touzot

Nombre de pages : 176

EAN : 9782378154592

Prix du format papier : 9,90 €

Date de parution : 21/05/2025

Format poche : 100mm x 160mm