Alonso aimerait ’comprendre’ comment il a gagné 14 places en une semaine

Aston Martin F1 a signé la surprise des qualifications au Grand Prix de Hongrie, puisque Fernando Alonso et Lance Stroll monopoliseront la troisième ligne de la grille de départ demain, alors qu’ils étaient sur la dernière ligne en Belgique la semaine dernière.

Un changement radical qui vient évidemment des tracés respectifs du Hungaroring et de Spa-Francorchamps, diamétralement opposé, car le double champion du monde assure qu’il n’y a eu aucun changement sur les deux AMR25.

"Je dirais que c’est une question de caractéristiques de la piste, pour être honnête," a déclaré Alonso lorsqu’on lui a demandé comment Aston Martin F1 pouvait passer d’un tel résultat à l’autre en quelques jours.

"Nous n’avons pas modifié la voiture de manière significative depuis Spa il y a sept jours. Aucune nouvelle pièce n’a été installée pour cette course."

"Le tracé, les caractéristiques du circuit, conviennent parfaitement à notre voiture, apparemment. Il serait intéressant de comprendre pourquoi la voiture fonctionne dans cet état optimal, car si nous le comprenons, nous pourrons l’utiliser lors des prochaines courses."

Malgré tout, l’Espagnol ne veut pas se montrer trop optimiste pour son résultat en course et est convaincu que les longs relais seront moins favorables : "Je pense que la course de dimanche va être difficile, pour être honnête."

"J’aimerais que nous terminions aux mêmes positions qu’au départ. Des cinquième et sixième places seraient précieuses pour l’équipe en termes de points avant la pause estivale, et ce sera le premier objectif."

"Nous devons également comprendre qu’il y a des menaces derrière, avec des voitures rapides. Max [Verstappen] part juste derrière [8e], Lewis n’est pas à sa place non plus (12e), donc ce ne sera pas facile."

Lance Stroll est sur le même niveau de compétitivité que son équipier ce week-end. Il finit donc juste derrière lui, à la sixième place des qualifications.

"La piste convient vraiment à notre voiture. Je pense que lorsque nous mettons de l’appui, et que les conditions sont fraîches et qu’il n’y a pas trop de vent, nous sommes là où nous devons être pour la performance de la voiture. Tout le week-end, on était là, c’était dans la fenêtre depuis le premier tour de la Libre 1."

"Il faut maintenant concrétiser demain et s’il fait plus frais, avec peut-être un peu de pluie, nous pouvons faire quelque chose. Une bonne journée pour l’équipe déjà, espérons-en une deuxième."