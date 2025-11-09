Grand Prix du Brésil de F1 : la course en direct à Interlagos

Le Grand Prix du Brésil arrive à son terme, avec un dénouement d’un long week-end jusqu’ici dominé par Lando Norris. En effet, le pilote McLaren F1 est en pole position pour la deuxième fois après le Sprint, et il a déjà remporté la course courte hier.

Ce dimanche, il s’élance aux côtés d’Andrea Kimi Antonelli, tandis que Charles Leclerc est troisième devant Oscar Piastri. Isack Hadjar est un excellent cinquième devant George Russell, et Racing Bulls est en forme avec la septième place de Liam Lawson.

Oliver Bearman est huitième devant Pierre Gasly et Nico Hülkenberg, qui complètent le top 10. Fernando Alonso est 11e devant Alex Albon, et Lewis Hamilton suit devant Lance Stroll. Carlos Sainz est 15e devant Franco Colapinto, Yuki Tsunoda et Gabriel Bortoleto.

17h15 : Qualifié 16e initialement, Max Verstappen s’élancera de la voie des stands après un changement de moteur complet (moteur, turbo, MGU-H, MGU-K, batterie, unité de contrôle électronique et échappement), ainsi que de nouveaux réglages et un plancher différent, avec un retour à la spécification du Mexique, alors qu’il avait celle d’Austin jusqu’ici ce week-end.

17h16 : Esteban Ocon sera également dans les stands pour le départ, car il a changé de moteur après s’être qualifié 17e. Mais il n’a eu qu’un moteur à combustion comme changement, et non un pack complet comme Verstappen.

17h18 : Le circuit d’Interlagos a modifié le vibreur du troisième virage pour éviter que des flaques se forment dessus et qu’il soit très glissant s’il pleut.

17h21 : Verstappen explique l’objectif des changements effectués, et ses espoirs en s’élançant de la voie des stands : "Nous allons faire de notre mieux. Les qualifications ont été très difficiles. Nous avons apporté quelques modifications et espérons être plus compétitifs aujourd’hui. La course sera longue, mais nous espérons qu’elle se passera bien aujourd’hui. Qu’il pleuve ou qu’il fasse sec, peu importe, nous ferons face à toute situation. Il semble que le temps restera sec, ce qui est une bonne chose. Nous donnerons tout ce que nous avons."

17h23 : Il bruine sur le circuit d’Interlagos ! Une très fine pluie s’abat actuellement sur le circuit, à moins de 40 minutes du départ.