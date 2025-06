Officiel : Red Bull proteste contre la victoire de Russell, de nombreux pilotes sous enquête

La soirée risque d’être longue au Canada, la nuit en France : Red Bull a décidé de protester contre la victoire de George Russell.

Max Verstappen, arrivée 2e, a accusé le pilote Mercedes F1 d’avoir trop roulé de manière erratique sous la voiture de sécurité.

En tout, sept pilotes dont Russell et Verstappen vont devoir se rendre chez les commissaires.

Parmi eux, Lando Norris, qui a abandonné, a également été convoqué pour sa collision avec son coéquipier Oscar Piastri. Celui-ci est convoqué sur le banc des ’victimes’.

Trois autres pilotes ont également été convoqués. Esteban Ocon a été convoqué pour conduite potentiellement erratique en course, et Carlos Sainz aussi pour en avoir fait les frais.

Enfin, Oliver Bearman est convoqué pour ne pas avoir respecté les consignes du directeur de course.

D’autres pilotes, dont Kimi Antonelli, étaient à l’étude des commissaires pour avoir dépassé d’autres voitures après la fin de la course. Bien que cela soit normalement autorisé, la course s’est terminée sous Safety Car, malgré l’entrée aux stands de la voiture.

Gasly et Ocon ont reçu des avertissements officiels lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan l’an dernier pour avoir commis la même infraction après la fin de course sous Safety Car virtuelle. Max Verstappen et Nico Hülkenberg ont également été officiellement avertis lors de la même course.

Verstappen a remarqué que plusieurs pilotes le dépassaient alors qu’il rentrait aux stands après la course d’aujourd’hui et l’a signalé à la radio. "Regardez, ils nous dépassent, ils n’ont pas le droit de dépasser avec la Safety Car toujours activée".

Marcus Dudley, ingénieur de course de George Russell, a également remarqué les pilotes qui dépassaient après le drapeau à damier. "Il ne devrait pas y avoir de dépassement. C’est toujours sous Safety Car, je ne sais pas ce qu’ils font."

"Pour être honnête, je roulais assez lentement, donc je ne pense pas qu’ils aient fait quoi que ce soit de mal," a dit Russell, vainqueur de la course. "Je saluais simplement la foule."