Wolff : ’Victoire au mérite’ pour Russell, Antonelli va se ’libérer’ avec son podium

Toto Wolff ne cachait pas sa joie après l’arrivée du Grand Prix du Canada, où Mercedes F1 a gagné la course avec George Russell. La troisième place d’Andrea Kimi Antonelli, qui a signé son premier podium en carrière, a complété un beau tableau pour l’équipe.

Le directeur du team de Brackley était particulièrement satisfait d’avoir réussi à remporter une course sans circonstances spéciales ou coup du sort, mais grâce à une très bonne gestion de la course, des pneus et de ses pilotes.

"C’est une très bonne journée, une victoire au mérite à l’ancienne. On a contrôlé la course, George a été brillant et Kimi n’a pas craqué sous la pression avec les McLaren derrière lui. Ca fait longtemps qu’on n’a pas eu deux voitures sur le podium, on est ravis" a déclaré Wolff.

L’Autrichien admet que c’est aussi un point positif pour Antonelli, qui commençait à douter après un triplé de courses difficiles, et qui se remet à un niveau qui va lui redonner confiance.

"C’est génial, il avait peur après la malchance qu’il a eu, et des performances moins bonne, mais c’est un autre pas en avant. Il a coché la case, il a fait une pole, il a fait un podium et ça va le libérer."

Le résultat de Mercedes est toutefois sujet à confirmation des commissaires, puisque Red Bull a porté réclamation contre la victoire de Russell. Selon Christian Horner, c’est pour pilotage erratique, et pour avoir reculé trop loin de la voiture de sécurité.