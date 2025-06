Alonso : Aston Martin F1 ’doit se rapprocher des top teams’

Fernando Alonso a signé sa deuxième entrée dans les points consécutive avec la septième place au Grand Prix du Canada. Le pilote Aston Martin F1 pense qu’il y avait moyen de faire encore mieux en course, mais il se félicite du travail abattu sur l’AMR25.

"Je suis assez heureux, la voiture était bonne tout le week-end, mais la course était le point le moins fort du week-end. Grâce à la sixième place en qualifications on a pu créer un écart qui nous a servi de filet de sécurité avant les arrêts. Un week-end bien exécuté et de bons points pour l’équipe" a déclaré Alonso.

Les évolutions récentes confirment leur bon fonctionnement : "On a plus de confiance pour attaquer, mais il y a des faiblesses qui ne sont pas totalement réglées, notamment en course. On a encore du travail, on est à l’avant du peloton et l’on doit maintenant se rapprocher des top teams."

Lance Stroll était frustré de sa 17e place en course, après avoir notamment écopé d’une pénalité pour avoir serré Pierre Gasly dans l’herbe : "C’était une journée longue et difficile, je n’ai pas grand chose de plus à dire."

Refusant de commenter l’incident avec l’Alpine, il a juste déploré son GP à domicile : "Je ne suis pas content de mon week-end. On doit trouver des points sur lesquels progresser avant la prochaine course."