Audi F1 répond à Wolff et se félicite de ’la première bataille Audi-Mercedes’

Audi F1 a terminé huitième à Singapour grâce à Nico Hülkenberg, qui a mené une défense impeccable pour garder sa place face à George Russell, qui effectuait une remontée depuis le fond de la grille. Un résultat qui a valu une réflexion de Toto Wolff sur le fait que l’équipe nouvellement arrivée en Formule 1 avait bénéficié de temps d’antenne grâce à la lutte avec un de ses pilotes.

Une blague par ailleurs plutôt fausse, car la bataille entre Hülkenberg et Russell a été très peu montrée, le réalisateur se concentrant sur les voitures du top 5. Et une réflexion qui montre, par ailleurs, que Wolff reconnait que les équipes de pointe sont plus mises en avant, alors que le débat autour de la qualité catastrophique de la réalisation s’intensifie.

Allan McNish, le directeur d’Audi, a commenté la situation et a été informé des propos de son homologue chez Mercedes, ce qui a provoqué une réponse ironique de la part de l’Ecossais.

"C’était très gentil de la part de Toto, mais nous avons eu du temps d’antenne parce que nous étions devant l’une de ses voitures, je suppose" a déclaré McNish avant de donner sa vision de la situation.

"Je pensais que Russell avait deux ou trois tours, et s’il ne dépassait pas Nico durant ces deux ou trois tours, alors Nico allait pouvoir défendre, et c’est exactement ce qui s’est passé, parce qu’il a été très bon sur les portions du circuit où il devait l’être."

"En réalité, une fois que la fraîcheur des pneus, car George avait des pneus beaucoup plus frais, s’est estompée, il n’avait plus la performance nécessaire pour dépasser, comme il l’avait fait avec Gasly, et nous pouvons être assez satisfaits de notre côté. Je suppose qu’il s’agit de la toute première bataille Audi-Mercedes."

Audi occupe la huitième place du classement et a montré de bons progrès avec son châssis malgré un moteur encore en retrait, mais McNish admet qu’il n’imaginait pas voir son pilote retenir une Mercedes et la Red Bull d’Isack Hadjar.

"Ce n’était pas facile de remonter, et Hadjar tournait bien, mais je m’attendais à ce que George se fraye un chemin, moins Hadjar, mais même Hadjar, lorsqu’il s’est retrouvé dans de l’air propre, n’a pas pu refaire son retard sur Nico. Donc à ce moment-là, dans les 10 derniers tours de la course, nous étions au niveau d’une Red Bull et d’une Mercedes, ce qui n’est pas si mal. On prend."