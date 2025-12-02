Officiel : Racing Bulls choisit un duo Lawson - Lindblad pour 2026

Le plateau 2026 de la Formule 1 est maintenant complet après l’annonce de Red Bull Racing, et du côté de Faenza, un autre important mouvement a suivi. Alors qu’Isack Hadjar est promu dans l’équipe Red Bull Racing la saison prochaine pour épauler Max Verstappen, un baquet s’est libéré chez Racing Bulls. Et il est finalement revenu au jeune britannique Arvid Lindblad.

La montée d’Hadjar au sein de la structure de Milton Keynes ouvre donc un nouveau chapitre pour la formation sœur. À 19 ans seulement, Lindblad s’apprête à faire ses débuts en F1 après avoir gravi tous les échelons du programme Red Bull Junior Team, dans lequel il évolue depuis ses débuts en monoplace.

Actuellement sixième du championnat de Formule 2, le Britannique a déjà goûté à la F1 grâce à deux séances d’essais libres disputées cette saison. Une troisième est prévue ce week-end à Abu Dhabi, où il sera au volant de la RB21 en lieu et place de Yuki Tsunoda lors des Libres 1.

En interne, cette promotion a toutefois fait l’objet de nombreuses discussions. Certains cadres auraient exprimé des réserves, notamment en raison de l’extrême jeunesse de Lindblad, appelé à devenir le plus jeune pilote de la grille 2026. Mais son parcours constant au sein de la filière Red Bull et son potentiel à long terme auraient fini par convaincre la hiérarchie.

"Je tiens à remercier tout le monde chez Racing Bulls pour cette opportunité. Depuis que j’ai commencé cette aventure à l’âge de cinq ans, mon objectif a toujours été de courir en Formule 1, c’est donc un moment de fierté pour moi de franchir cette étape. Je suis extrêmement reconnaissant au programme Red Bull Junior et à mon équipe personnelle pour leurs conseils, leur mentorat et leur confiance ; rien de tout cela n’aurait été possible sans leur soutien. 2026 sera un grand défi et je sais qu’il y a beaucoup à apprendre, mais je suis prêt à travailler en étroite collaboration avec l’équipe et à relever ce défi. J’ai hâte de commencer, l’ année s’annonce passionnante !"

Du côté de l’autre baquet, Racing Bulls poursuivra l’aventure avec Liam Lawson. Le Néo-Zélandais avait commencé la saison 2025 directement chez Red Bull Racing avant d’être replacé après deux premières manches difficiles. Son retour à Faenza a toutefois été marqué par des performances solides qui ont convaincu les dirigeants de le conserver pour 2026.

Lawson devrait jouer un rôle clé dans le développement technique de la monoplace, profitant de son expérience par rapport à Lindblad, encore débutant à ce niveau.

"Je suis vraiment impatient de courir avec Racing Bulls en 2026. C’est une opportunité dont je continuerai à être reconnaissant alors que nous entrons dans une année de changement en F1. Je suis prêt à me mettre au travail avec l’équipe pour préparer la saison difficile qui nous attend. Ce sera une année passionnante et j’ai hâte de la commencer avec ma première pré-saison avec l’équipe."

En conséquence, l’avenir de Yuki Tsunoda semble s’écrire loin de la Formule 1. Le Japonais, arrivé en 2021, n’est pas prolongé par Red Bull Racing et sa chance d’être rétrogradé chez Racing Bulls est donc passée. Tsunoda va quitter les grilles de départ à l’issue de la saison mais restera réserviste (à lire ici), notamment grâce au soutien de Honda.

Alan Permane, le directeur de Racing Bulls, conclut.

"Tout d’abord, toutes nos félicitations à Isack. Il a réalisé une saison vraiment exceptionnelle, faisant preuve d’un talent et d’une régularité hors du commun, bien au-delà de son expérience. Il mérite pleinement sa promotion chez Red Bull Racing et nous lui souhaitons bonne chance dans cette nouvelle aventure passionnante de sa carrière. Nous sommes fiers d’avoir participé à son parcours."

"Liam a fait preuve d’une performance et d’un professionnalisme impressionnants tout au long de cette année. Il a excellé dans les conditions les plus difficiles et nous sommes impatients de poursuivre sur cette lancée en 2026. Quant à Arvid, sa progression rapide le place parmi les jeunes talents les plus prometteurs de ce sport. Ensemble, ils forment un duo solide et dynamique, qui incarne l’ambition et l’esprit jeune de Racing Bulls alors que nous entrons dans une nouvelle ère de transformation pour la Formule 1."