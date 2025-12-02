Officiel : Hadjar avec Verstappen chez Red Bull Racing en 2026, Tsunoda réserviste

Red Bull Racing a enfin levé le voile sur la composition de son duo pour la saison 2026 de Formule 1, après qu’une décision définitive a été arrêtée par la direction de l’équipe. Sans surprise, après de nombreuses semaines de spéculations allant toujours dans le même sens, Isack Hadjar a été promu au sein de l’écurie de Milton Keynes l’an prochain, en remplacement de Yuki Tsunoda, récompensant ainsi une première saison en F1 particulièrement convaincante.

Cette promotion signifie également que Tsunoda quittera la grille à l’issue de la saison, puisqu’aucun volant ne lui a été proposé chez Racing Bulls au final, l’équipe de Faenza faisant confiance à Arvid Lindblad pour épauler Liam Lawson (à lire ici). Le Japonais est toutefois retenu en tant que réserviste.

Arrivé chez Red Bull en cours d’année pour prendre la place d’un Liam Lawson en difficulté, Yuki Tsunoda n’a jamais réellement réussi à inverser la tendance. Le Japonais a lui aussi été confronté à des problèmes de performance et n’a que rarement figuré parmi les candidats aux points.

Cette situation a placé Red Bull dans une position délicate : Max Verstappen a dû composer avec un déficit de soutien en course alors qu’il vise une cinquième couronne mondiale à Abu Dhabi. L’équipe n’a pu compter que sur une seule voiture pour défendre ses ambitions au championnat constructeurs et sa belle 3e place semble déjà tenir du miracle dans ces conditions.

"Yuki court sous les couleurs de Red Bull depuis maintenant sept ans et j’ai eu le plaisir de travailler avec lui dans les deux équipes Red Bull. Au cours de ses cinq saisons en Formule 1, Yuki est devenu un pilote complet, performant sur un tour le samedi et capable de départs exceptionnels et d’excellentes performances le dimanche. Tout le monde dans le milieu s’accorde à dire qu’il est impossible de ne pas aimer Yuki, sa personnalité est contagieuse et il est devenu un membre très spécial de la famille Red Bull. Au nom de tout le monde chez Red Bull, je le remercie pour sa contribution jusqu’à présent et nous savons qu’il apportera un soutien inestimable aux projets 2026 à l’avenir," commente Laurent Mekies, directeur de l’équipe.

Isack Hadjar, lui, a su convaincre. Le Français avait rejoint la F1 cette saison après avoir terminé vice-champion de Formule 2 en 2024. Son début d’année avait pourtant commencé de manière compliquée : il s’était offert une frayeur lors du Grand Prix d’Australie en sortant de piste… dès le tour de formation.

Mais depuis, le rookie a enchaîné les performances solides au point de devenir l’une des révélations de la saison. Son bel élan s’est matérialisé par un podium inattendu au Grand Prix des Pays-Bas, où il a décroché une remarquable troisième place.

À seulement 21 ans, Hadjar s’apprête donc à rejoindre Red Bull Racing au moment où seront introduites les nouvelles réglementations techniques concernant les moteurs et les châssis. Un défi majeur, mais aussi une marque de confiance de la part de l’écurie championne du monde en 2022 et 2023.

Mekies poursuit : "Quant à Isack, pour sa première saison en F1, il a fait preuve d’une grande maturité et s’est révélé être un élève rapide. Plus important encore, il a démontré la vitesse brute qui est la qualité numéro un dans ce sport. Nous pensons qu’Isack peut s’épanouir aux côtés de Max et faire des merveilles sur la piste ! 2026 sera un énorme défi pour l’équipe et pour Red Bull Ford Powertrains, c’est une période passionnante et j’ai hâte de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble."

Isack Hadjar se dit lui "très reconnaissant envers Red Bull Racing de m’avoir donné l’opportunité et la confiance nécessaires pour courir au plus haut niveau de la Formule 1."

"Après tout le travail acharné que j’ai fourni depuis que j’ai rejoint l’équipe junior, c’est une formidable récompense. J’ai connu de nombreux hauts et bas tout au long de ma carrière, mais ils ont continué à croire en moi et à me pousser. Cette année avec Racing Bulls a été absolument incroyable, j’ai beaucoup appris et j’ai décroché mon premier podium. Je pense être devenu un bien meilleur pilote et une meilleure personne grâce au soutien et à la préparation de l’équipe. Je me sens prêt à rejoindre Red Bull Racing et je suis heureux et fier qu’ils partagent mon sentiment. C’est une opportunité incroyable, je suis impatient de travailler avec les meilleurs et d’apprendre aux côtés de Max."