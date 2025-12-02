La dernière pour Sauber F1 et la 250e pour Hülkenberg à Abu Dhabi

Sauber F1 veut conclure sa saison 2025 de la meilleure des manières, avec un faible espoir d’aller chercher la huitième place du championnat des constructeurs. Pour cela, la structure suisse doit reprendre cinq points à Haas, qu’elle devancerait alors à la faveur d’un meilleur résultat.

Nico Hülkenberg va disputer son 250e Grand Prix, lui qui a enfin décroché son premier podium cette année, et il espère conclure l’aventure Sauber par une belle note, puisque c’est la fin d’une ère avant que l’équipe ne devienne Audi F1 Team.

"La façon dont notre course s’est terminée au Qatar a été très décevante, mais c’est désormais derrière nous alors que nous nous apprêtons à disputer la dernière course de la saison" a déclaré Hülkenberg.

"Il y a encore beaucoup à jouer ce week-end en termes de classement par équipe, et je suis impatient de terminer la saison en beauté. Ce sera mon 250e départ en Formule 1 et j’aimerais marquer cette occasion par un bon résultat."

Gabriel Bortoleto va conclure sa première saison en Formule 1, et il est heureux de revenir sur les lieux d’un bel accomplissement. Le Brésilien revient sur une année folle, et il remercie l’équipe avec laquelle il a fait sa première saison au plus haut niveau.

"Ma saison de rookie touche à sa fin ce week-end ; revenir à Abu Dhabi est un moment spécial pour moi, car c’est là que j’ai remporté le titre de Formule 2 il y a un an et que j’ai effectué mes premiers tours avec l’équipe quelques jours plus tard" note le Brésilien.

"C’est incroyable de penser que cela fait déjà un an ! Cette saison a été riche en apprentissages et en progrès, et je suis fier des avancées que nous avons réalisées ensemble en tant qu’équipe."

"Je veux bien terminer pour ce groupe de personnes, tant sur le circuit qu’à l’usine, et pour tous ceux qui m’ont soutenu cette saison : je leur suis reconnaissant pour leur soutien, tant dans les bons moments que dans les moments plus difficiles. Nous allons tout donner sur la piste ce week-end et nous avons pour objectif de terminer l’année en beauté."

Jonathan Wheatley, le directeur de l’équipe, fait aussi le bilan de cette première saison passée à la tête de l’équipe, avant de basculer dans une toute nouvelle ère, à la fois pour la Formule 1, et à la fois pour l’équipe de Hinwil.

"Nous arrivons à Abu Dhabi toujours aussi motivés pour la dernière course de la saison. La saison a été longue et exigeante, mais elle nous a également permis de renforcer notre équipe et de mettre en place une méthode de travail dont nous pouvons être fiers" se félicite Wheatley.

"Le podium de Nico à Silverstone a prouvé ce dont nous sommes capables lorsque nous donnons le meilleur de nous-mêmes, et voir Gabriel progresser et évoluer au cours de sa première saison a été très positif."

"Il reste encore des points importants à gagner, et l’équipe est déterminée à se battre jusqu’au dernier virage. Au-delà de la course elle-même, c’est un moment émouvant, car nous franchissons une nouvelle étape importante vers l’arrivée d’Audi en 2026.

"Pour la dernière course de Sauber, nous voulons rendre hommage à l’héritage de l’équipe née du rêve de Peter Sauber : nous voulons honorer tout ce qu’elle a représenté pendant trois décennies en Formule 1 et plus de cinquante ans dans le sport automobile, et terminer d’une manière qui reflète cette incroyable histoire."