Norris et le syndrome de l’imposteur, son combat personnel derrière son sacre

Lando Norris a confié qu’un objectif encore inachevé à ses yeux comptait désormais davantage que ses succès sportifs, y compris son titre mondial en Formule 1 décroché la saison dernière.

Le pilote britannique, sacré champion du monde à l’issue d’un final haletant à Abu Dhabi après avoir comblé un important retard au championnat en milieu de saison, a pourtant dû surmonter bien plus que des difficultés en piste au volant de la MCL39 de McLaren F1, référence du plateau en 2025.

Car derrière les performances de la monoplace se cachait un combat plus intime, d’ordre psychologique. Norris n’a jamais hésité à évoquer ouvertement les défis mentaux auxquels il a été confronté, une transparence saluée tant par ses pairs que par les fans.

Désormais présent dans la liste des 100 personnalités les plus influentes du magazine TIME et lauréat du prix de la Révélation mondiale de l’année 2025 lors des Laureus World Sports Awards, le Britannique bénéficie d’une plateforme de plus en plus importante pour sensibiliser à la santé mentale.

Interrogé par The Guardian après cette distinction, Norris a expliqué : "Quand j’étais plus jeune, je ne savais pas que j’aurais un jour une plateforme pour parler de cela."

"Réaliser à quel point je peux aider les autres est quelque chose de spécial. À long terme, cela compte plus pour moi que de remporter un championnat du monde."

Le pilote de 26 ans a également levé le voile sur les doutes qui l’ont habité à ses débuts en Formule 1, notamment lors de sa première saison en 2019.

"Il y avait beaucoup de doutes : ’Est-ce que je mérite d’être ici ? Pourquoi ne suis-je pas aussi bon que ces gens ?’ On a l’impression de faire perdre leur temps aux autres quand tout ne se passe pas parfaitement..."

"J’ai beaucoup lutté contre moi-même," a-t-il confié.

Ces confidences confirment le syndrome de l’imposteur dont Norris admet avoir souffert par le passé, un mal souvent méconnu dans le sport de haut niveau.

Aujourd’hui champion du monde, son parcours illustre qu’il est possible de surmonter ces difficultés et d’atteindre les sommets. Plus encore, Norris entend désormais utiliser sa notoriété pour faire évoluer les mentalités et encourager une meilleure prise en compte de la santé mentale dans le sport.