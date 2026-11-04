Herta disputera bien les EL1 au Brésil pour obtenir sa Super Licence F1

Colton Herta pensait avoir franchi le dernier obstacle qui le séparait de sa Super Licence de Formule 1, mais une erreur dans le classement officiel de l’IndyCar a finalement changé la donne. Le pilote américain devra participer à une nouvelle séance d’essais libres avec Cadillac lors du Grand Prix du Brésil pour décrocher le dernier point qui lui manque. Il remplacera Sergio Pérez en EL1, avec un objectif précis : parcourir au moins 100 kilomètres pour atteindre les 40 points réglementaires. Un enjeu particulièrement important alors qu’il figure parmi les principaux candidats à un baquet de titulaire chez Cadillac en 2027.

Cadillac a confirmé que Colton Herta participera à la première séance d’essais libres du Grand Prix du Brésil, au volant de la MAC-26 habituellement confiée à Sergio Pérez. Il s’agira de la sixième apparition de l’Américain en EL1 cette saison, alors que l’écurie avait seulement besoin de quatre participations de débutants pour satisfaire aux exigences réglementaires.

Cette séance supplémentaire répond à une nécessité bien précise : Herta ne possède toujours pas les 40 points requis pour obtenir sa Super Licence, indispensable pour disputer un Grand Prix de Formule 1.

Cadillac pensait pourtant que sa participation aux EL1 du Grand Prix de Mexico lui permettrait d’atteindre ce total. Mais une erreur découverte dans les informations publiées sur le site de l’IndyCar a contraint l’équipe à revoir ses calculs.

Le problème trouve son origine dans le classement de la saison 2025 d’IndyCar. Le site du championnat indiquait initialement que Colton Herta avait terminé à la sixième place, alors qu’il s’était en réalité classé septième. Une différence qui a entraîné une surestimation de deux points dans le calcul de sa Super Licence.

Cadillac avait pourtant fait vérifier ce décompte auprès de la FIA plus tôt dans l’année, mais cette vérification reposait sur les données erronées. Ce n’est qu’au cours du week-end du Grand Prix de Mexico qu’il est apparu que l’Américain avait encore besoin d’un point supplémentaire.

Le calcul exact de son total repose sur ses résultats des trois dernières saisons d’IndyCar, auxquels s’ajoutent les points acquis lors de ses participations aux essais libres de Formule 1. Toutes les séances auxquelles Herta a participé cette saison n’ont pas été prises en compte. À Monza, il n’avait notamment pas parcouru une distance suffisante pour obtenir le point réglementaire.

Il se retrouve donc à une seule unité du seuil nécessaire pour décrocher sa Super Licence.

Un minimum de 24 tours à parcourir à Interlagos

La séance du vendredi matin au Brésil devrait lui permettre de combler ce manque, mais l’attribution du dernier point n’est pas automatique. Pour qu’une participation aux EL1 soit comptabilisée dans son total, Herta doit parcourir au moins 100 kilomètres au volant de la Cadillac. Sur le circuit d’Interlagos, cela correspond à un minimum de 24 tours, comme à Mexico d’ailleurs.

L’Américain devra donc effectuer suffisamment de roulage pour remplir cette condition, sans rencontrer de problème susceptible d’interrompre prématurément sa séance. Cette exigence prend une importance particulière après les difficultés de fiabilité rencontrées récemment par Cadillac.

Lors du Grand Prix de Mexico, Valtteri Bottas a été victime d’une spectaculaire défaillance de sa suspension avant gauche. L’équipe enquête toujours sur les causes de cet incident, après avoir déjà rencontré des problèmes similaires sur la monoplace de Sergio Pérez plus tôt dans la saison.

Si Herta devait subir un problème technique l’empêchant d’atteindre les 100 kilomètres nécessaires, il pourrait une nouvelle fois manquer l’occasion de compléter son total.

Colton Herta aborde néanmoins cette nouvelle opportunité avec enthousiasme. Après plusieurs apparitions au volant de la MAC-26, l’Américain estime avoir progressé dans sa compréhension de la monoplace et dans sa collaboration avec les ingénieurs de Cadillac.

"J’ai vraiment hâte de reprendre le volant de la MAC-26 pour une nouvelle séance d’EL1. Interlagos est un circuit tellement emblématique et historique, et piloter une Formule 1 là-bas va être une expérience formidable."

"Chaque fois que je suis monté dans la voiture cette année, de Barcelone à Budapest, en passant par le Circuit des Amériques et Mexico, je me suis senti plus à l’aise et mieux intégré à l’équipe d’ingénieurs."

Au-delà de son objectif personnel lié à la Super Licence, Herta entend également apporter une contribution utile à la préparation du week-end de Sergio Pérez.

"Mon objectif pour vendredi matin au Brésil reste le même : exécuter proprement le programme de roulage, fournir à Checo et aux ingénieurs les meilleures données possibles sur les réglages pour commencer leur week-end, et continuer à progresser au volant de la voiture. Je suis reconnaissant envers l’équipe de m’offrir cette opportunité."

Cadillac avait déjà prévu d’offrir une nouvelle séance d’essais libres à Herta avant la fin de la saison, indépendamment de l’erreur découverte dans le calcul de ses points. Le pilote américain figure en effet parmi les principaux candidats pour remplacer Valtteri Bottas au sein de l’écurie en 2027.

Sa participation au Grand Prix du Brésil permet donc à Cadillac de poursuivre son évaluation, tout en lui offrant la possibilité de remplir les dernières conditions administratives nécessaires à une titularisation.

Marcin Budkowski, directeur de l’équipe, s’est montré satisfait de la progression réalisée par Herta au fil de ses différentes apparitions.

"Je suis heureux de voir Colton retrouver la MAC-26 pour une nouvelle séance d’EL1, en remplacement de Checo. Sa progression au volant de la voiture au fil de ses séances a été impressionnante, et ses retours techniques restent extrêmement précieux pour notre programme de développement 2027."