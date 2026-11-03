McLaren prépare déjà sa F1 de 2027 avec une évolution majeure introduite au Brésil

McLaren n’a pas renoncé à la troisième place du championnat du monde des constructeurs. Après un Grand Prix de Mexico frustrant, malgré le bon rythme affiché par la MCL40, l’écurie britannique arrive à São Paulo avec 17 points de retard sur Red Bull et la ferme intention de réduire cet écart. Pour y parvenir, elle introduira plusieurs évolutions aérodynamiques concernant les ailerons avant et arrière ainsi que le plancher de sa monoplace. Des nouveautés qui doivent non seulement améliorer les performances lors des dernières courses de 2026, mais aussi préparer la voiture de 2027. Le week-end brésilien verra également Leonardo Fornaroli reprendre le volant lors des EL1, à la place d’Oscar Piastri.

La bataille pour la troisième place du championnat des constructeurs reste totalement ouverte à l’approche du Grand Prix de São Paulo. Alors que la saison 2026 entre dans sa dernière ligne droite, McLaren accuse 17 points de retard sur Red Bull, mais 172 unités restent encore à distribuer d’ici la fin du championnat.

L’équipe britannique entend donc continuer à se battre jusqu’au bout, malgré la déception du Grand Prix de Mexico, où les performances encourageantes de la MCL40 n’ont pas été récompensées par le résultat espéré.

Pour McLaren, l’objectif à Interlagos sera de placer ses deux voitures en position de se battre aux avant-postes, puis de transformer leur compétitivité en points importants pour le classement des constructeurs.

L’écurie compte notamment sur les caractéristiques du circuit brésilien, qui lui a déjà réussi par le passé, mais aussi sur un nouveau programme d’évolutions destiné à améliorer l’efficacité aérodynamique de sa monoplace.

De nouvelles évolutions sur les ailerons et le plancher

McLaren poursuit le développement de sa MCL40 malgré l’approche de la fin de saison. Plusieurs nouveautés seront introduites à São Paulo, dans le cadre du programme d’amélioration habituel de l’équipe.

Les modifications concernent principalement l’aileron avant, l’aileron arrière ainsi que de petits éléments du plancher.

L’objectif est de gagner en performance aérodynamique, mais aussi d’affiner l’équilibre général de la voiture afin de permettre aux pilotes d’exploiter plus efficacement son potentiel.

Peter Prodromou, directeur technique chargé de l’aérodynamique chez McLaren, a détaillé les ambitions de ce nouveau package.

"Nous avons quelques évolutions qui arrivent sur la voiture, concernant l’aileron avant, l’aileron arrière et certains éléments du plancher, dans le cadre de notre cycle de développement habituel. L’objectif est de combler notre retard, d’améliorer nos performances lors des courses restantes et de créer une dynamique positive en vue de l’année prochaine. São Paulo a été un bon circuit pour nous par le passé et c’est un tracé assez représentatif, donc nous espérons que ces évolutions pourront nous aider à franchir une nouvelle étape pour nous rapprocher des avant-postes."

Le choix d’Interlagos pour introduire ces nouveautés n’est pas anodin.

Le circuit brésilien présente une combinaison de virages rapides, de portions techniques et de longues accélérations qui permet d’évaluer plusieurs aspects du comportement aérodynamique d’une monoplace.

McLaren espère ainsi recueillir des informations représentatives sur l’efficacité de ses nouveaux éléments, tout en bénéficiant immédiatement des gains de performance qu’ils pourraient apporter.

L’équipe insiste néanmoins sur la nécessité d’évaluer soigneusement ces modifications afin de comprendre leur fonctionnement et de transformer les progrès observés en performances réellement exploitables en piste.

Un nouvel aileron avant qui servira aussi en 2027

Au-delà de la bataille actuelle pour la troisième place, ces évolutions jouent également un rôle dans la préparation de la prochaine saison.

McLaren souhaite utiliser les enseignements tirés des nouvelles pièces pour orienter le développement de sa future monoplace.

L’écurie prévoit notamment de reprendre le concept du nouvel aileron avant sur la configuration de lancement de sa voiture de 2027.

Il ne s’agit donc pas simplement d’une dernière tentative pour améliorer la MCL40 avant la fin de l’année, mais aussi d’un programme de développement destiné à préparer la suite.

Prodromou souligne toutefois que les bénéfices attendus doivent d’abord se matérialiser lors des dernières manches de 2026.

"La saison n’est pas encore terminée : ces évolutions sont conçues pour améliorer la voiture dès maintenant et nous aider dans notre lutte pour la troisième place du championnat. Même si les enseignements que nous tirerons de ces évolutions alimenteront le développement de l’année prochaine, nous prévoyons également de conserver le concept du nouvel aileron avant pour la configuration de lancement de la voiture de l’an prochain."

Interlagos, un défi technique et météorologique

Le circuit José Carlos Pace, plus connu sous le nom d’Interlagos, constituera un terrain d’essai particulièrement exigeant pour les nouveautés de McLaren.

Le tracé brésilien est réputé pour ses changements d’élévation importants, ses enchaînements de virages caractéristiques et sa longue remontée vers la ligne droite des stands.

Pour être compétitive, la MCL40 devra trouver un compromis efficace entre la performance dans les virages et la vitesse de pointe en ligne droite.

La motricité à la sortie des courbes et la stabilité de la voiture seront également essentielles pour réaliser de bons chronos et créer des possibilités de dépassement en course.

Mais les caractéristiques du circuit ne représentent qu’une partie du défi. La météo changeante de São Paulo peut rapidement bouleverser les conditions de piste et obliger les équipes à revoir leurs stratégies.

McLaren devra donc faire preuve d’une grande capacité d’adaptation, en particulier si la pluie vient perturber les séances ou la course.

Le travail effectué pendant les essais libres sera déterminant pour comprendre le comportement des pneumatiques, préparer les réglages et anticiper les différentes situations possibles.

La gestion du trafic constituera également un enjeu important sur un circuit relativement court, où les pilotes peuvent rapidement se retrouver gênés par d’autres voitures lors de leurs tours rapides.

L’équipe entend ainsi privilégier une préparation rigoureuse et des décisions rapides pour exploiter les occasions qui pourraient se présenter tout au long du week-end.

Fornaroli retrouve la MCL40 à la place de Piastri

Le Grand Prix de São Paulo permettra également à McLaren de poursuivre son programme de développement des jeunes pilotes.

Leonardo Fornaroli, pilote de réserve de l’équipe de Formule 1 et pilote du programme Hypercar de McLaren en 2027, participera à la première séance d’essais libres vendredi.

L’Italien (en photo ci-dessous) prendra le volant de la MCL40 habituellement confiée à Oscar Piastri, qui retrouvera sa monoplace pour la suite du week-end. Il s’agira de la quatrième et dernière participation obligatoire d’un rookie aux essais libres pour McLaren cette saison.

Fornaroli connaît déjà bien la monoplace puisqu’il a précédemment participé aux EL1 lors des Grands Prix de Barcelone-Catalogne, de Hongrie et de Mexico.

Cette nouvelle séance lui permettra de poursuivre son apprentissage de la Formule 1 tout en contribuant au programme de travail de l’écurie.

Dans un week-end où McLaren doit également évaluer plusieurs évolutions aérodynamiques, les données recueillies lors des essais libres seront particulièrement importantes pour préparer les qualifications et la course.