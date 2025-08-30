Officiel : Convoqué par la FIA, Verstappen risque une pénalité à Zandvoort
Le pilote Red Bull va devoir se justifier
Max Verstappen a été convoqué par les commissaires sportifs pour conduite excessivement lente lors des qualifications du Grand Prix des Pays-Bas.
Le quadruple champion du monde et un représentant de l’équipe Red Bull ont été convoqués par les commissaires sportifs à 16h45 heure locale pour violation présumée de l’article 33.4 du Règlement Sportif de Formule 1 de la FIA.
Selon la note des commissaires sportifs, Verstappen a conduit « excessivement lentement » à 16h02, contrevenant ainsi aux notes d’épreuve du directeur de course.
Verstappen s’est qualifié troisième sur la grille de départ pour sa course à domicile à Zandvoort, derrière le duo McLaren, Oscar Piastri devançant Lando Norris.
Le pilote Red Bull devra justifier de son rythme sous peine de prendre une pénalité sur la grille de départ.
Mise à jour à 17h24 : Le résultat de l’enquête de la FIA est terminé et le verdict a été rendu (à consulter ici).
