Hadjar a ’sorti un très gros tour’ pour une quatrième place ’inattendue’

Isack Hadjar a signé la grosse performance de la séance qualificative du Grand Prix des Pays-Bas, avec une quatrième place qui est son meilleur résultat un samedi depuis ses débuts en Formule 1 cette année.

Le pilote Racing Bulls n’en revenait pas à sa descente de voiture, alors qu’il était interrogé par Canal+. Selon lui, son tour lui permettait d’être en quatrième ligne, mais il ne s’attendait pas à être si haut sur la grille.

"Je me sens très bien ! Je suis satisfait du boulot. Ca a très mal débuté hier, on n’avait pas la performance ni la fiabilité donc je manquais un peu d’infos. Mais j’ai fait le maximum en EL3, on a été intelligents et on a tout maximisé en qualifications. De mon côté, j’ai réussi à faire ce qu’il fallait et j’ai sorti un très gros tour donc je suis content" se félicite Hadjar.

"Honnêtement ça a été inattendu parce que j’arrivais en qualifs en n’étant pas très confiant. Je me disais que pour aller chercher la Q3 il faudrait faire un gros tour. Et quand je franchis la ligne honnêtement je me dis que j’ai fait un bon tour, mais je me voyais septième ou huitième. Mais quatrième, ça fait du bien !"

Le Français reconnait néanmoins que cette place sera difficile à conserver en course face aux Ferrari et à la Mercedes de George Russell. Mais il espère quand même signer un très bon résultat, et espère avoir le concours de Max Verstappen pour cela, alors qu’ils partagent la deuxième ligne.

"C’est la meilleure position à avoir pour moi. Il part troisième, il va ouvrir un peu, il va me protéger et je vais le suivre. Mais je n’ai pas fait les longs relais donc j’ai un manque d’information. Les Ferrari et Russell vont être difficiles à retenir mais on est dans une bonne position pour marquer de gros points."

Liam Lawson n’est pas en reste avec une belle huitième place, mais le Néo-Zélandais est persuadé qu’il aurait pu être mieux placé s’il avait réussi sa Q3 : "C’est bon d’être en Q3, mais c’était prometteur et je ne sais pas pourquoi, nous avons roulé plus lentement en Q3. On doit voir certaines choses."

"On se sentait bien après Q2 et normalement on fait un bond en avant, mais on n’y est pas arrivé. C’est sensible ici, le tour est piégeux et c’est compliqué d’avoir le bon équilibre avec le vent, mais c’est frustrant car il y avait un bon potentiel."

Lawson s’attend à une longue course et il espère un départ qui ne soit pas chaotique : "On a besoin d’un bon départ et de rester où nous sommes. C’est une course difficile ici sur le plan physique, donc ce sera probablement une longue journée."