Ocon vise les points pour Haas F1 à Bakou, Bearman y a de bons souvenirs

Les pilotes Haas F1 ont de bons souvenirs à Bakou, où se tient le Grand Prix d’Azerbaïdjan ce week-end, dans le cadre de la 17e manche du championnat du monde de Formule 1 2025. Esteban Ocon y a disputé six éditions de la course, et il a terminé sixième en 2017 avec Force India.

Malchanceux avec Alpine sur ce circuit ces dernières années, il espère revenir à un meilleur niveau sur le tracé dans le centre de la capitale azérie, et effacer par la même occasion le mauvais souvenir du week-end décevant de Monza.

"Après une course difficile à Monza, nous sommes impatients de reprendre la piste à Bakou ce week-end. Ce circuit est passionnant à piloter avec sa dualité de virages serrés et sinueux et de très longues lignes droites" a déclaré Ocon.

"Il vous tient vraiment en haleine car vous êtes toujours très proche du mur, en particulier dans la section étroite du château. Nous avons assisté à de nombreux moments chaotiques sur ce circuit les années précédentes, il est donc avantageux de rester prudent et de saisir les occasions qui se présentent."

"Il faut toujours trouver le bon compromis entre les virages lents, la surface bosselée et les deux très longues lignes droites, il sera donc important pour nous de démarrer sur les chapeaux de roue vendredi afin de nous placer dans la meilleure position possible pour lutter pour les points."

Ollie Bearman a fait ses débuts pour Haas l’an dernier à Bakou, et il avait terminé dans les points, notamment en dépassant son équipier Nico Hülkenberg en fin de course : "C’est vraiment agréable de revenir sur un circuit où j’ai déjà couru avec l’équipe, en tant que remplaçant l’année dernière."

"Je me souviendrai longtemps de ce week-end, où j’ai terminé 10e. Le fait d’avoir appris à connaître l’équipe et d’avoir travaillé avec tout le monde m’a vraiment aidé à me préparer pour cette année. J’ai déjà gagné ici dans les catégories juniors, et j’adore le circuit de Bakou, qui est étroit et rapide. Il est intense à maîtriser, mais quand on y arrive, il n’y a rien de mieux."

Ayao Komatsu, directeur de l’équipe, détaille les défis que représente l’atypique circuit, et revient sur les raisons qui ont causé les difficultés de Haas lors de la dernière course : "Nous sommes ravis de revenir dans les rues de Bakou."

"C’est un circuit urbain très difficile, avec de nombreux virages à faible vitesse et une très longue ligne droite. Nous disposons des trois composés de pneus les plus tendres, donc comme toujours, il sera crucial de les faire fonctionner correctement."

"À Monza, même si nous n’avions pas de voiture ’spécifique à la course’, nous avons manqué de peu les points à cause de quelques incidents, donc nous sommes impatients de revenir au classement. Avec un milieu de peloton aussi compétitif, nous devons être au meilleur de notre forme pour avoir une chance de terminer dans le top 10, et c’est notre objectif."