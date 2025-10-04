Bearman est heureux de ’concrétiser’ avec une Q3, Ocon ’ne sait plus quoi faire’

Oliver Bearman a signé sa troisième entrée en Q3 de la saison à Singapour, avec une belle neuvième place. Le pilote Haas F1 avait déjà réussi cela au Japon et en Grande-Bretagne, et il se félicite de retrouver un bon niveau de performance, mais surtout de le transformer en bon résultat.

"C’est génial d’être de retour, ça faisait longtemps. On a eu quelques bonnes qualifications qui ne s’étaient pas concrétisées, donc celle-ci est bonne. Je suis heureux d’avoir fait un bon week-end jusqu’ici, la voiture était bonne et j’étais satisfait de l’équilibre" a déclaré le Britannique.

"C’est très serré ici, je n’avais pas grand chose de mieux à faire dans mon tour, donc je pense viser la neuvième place. L’an dernier, on avait le même écart avec la pole, mais ça montre que tout se resserre."

Esteban Ocon n’a pas franchi la barre de la Q1 et déplore avoir été perturbé dans sa voiture d’abord, puis en piste. Les mauvais résultats s’enchaînent en qualifications et il reconnait que la situation est frustrante.

"Oui c’est sûr, on a perdu trois dixièmes sur ce dernier run donc on aurait pu passer en Q2. Mais j’ai eu un problème avec les ceintures sur le premier. Premier run, les ceintures, deuxième tour, drapeau jaune, ça fait qu’on est dehors. C’est le livre des excuses, mais c’est la vérité" déplore le Français, quelque peu désabusé.

"Je ne sais plus trop quoi faire en ce moment, un coup on a un problème, un coup on prend un drapeau jaune, c’est compliqué. A chaque fois, quelque chose se met en travers alors que ça fonctionne le vendredi."

"C’est décevant, on va faire au mieux demain en course, tirer parti des opportunités qui se présentent. Ce sera une longue course, il faudra être à la fin et on va essayer de tout faire pour."