La F1 annonce les horaires des courses et des Sprints pour 2026

Quelques différences par rapport à la saison en cours

Par Emmanuel Touzot
16 septembre 2025 - 13:15
Dans la foulée de l’annonce des six circuits qui organiseront un Sprint F1 l’année prochaine, la FIA et la Formule 1 ont confirmé les horaires des Grands Prix de la saison 2026, et donc des 30 courses et Sprints qui seront présents l’année prochaine.

Parmi les surprises, on découvre que le GP du Canada verra sa course débuter à 16h locale, donc 22h française, afin de ne pas le mettre en concurrence directe de l’Indy 500, qui aura lieu le même week-end.

Il faudra se lever tôt pour le Sprint de Shanghai et pour la course de Las Vegas, mais aussi pour les dimanche d’Australie et de Chine. A l’inverse, plusieurs courses auront lieu le soir ou en fin d’après-midi.

Enfin, cette annonce confirme que le Grand Prix de Madrid, qui fera son arrivée au calendrier et se placera comme dernière course européenne de la saison, se calquera sur les horaires des autres courses disputées à l’heure de Paris.

Retrouvez ci-dessous les horaires de départ en heure française.

Date Pays Circuit Heure Sprint Heure Course
8 Mars Australie Melbourne x 5h00
15 Mars Chine Shanghai 4h00 8h00
29 Mars Japon Suzuka x 7h00
12 Avril Bahreïn Sakhir x 17h00
19 Avril Arabie Saoudite Djeddah x 19h00
3 Mai États-Unis Miami 18h00 22h00
24 Mai Canada Montréal 18h00 22h00
7 Juin Monaco Monaco x 15h00
14 Juin Barcelona-Catalunya Barcelone x 15h00
28 Juin Autriche Red Bull Ring x 15h00
5 Juillet Grande-Bretagne Silverstone 13h00 16h00
19 Juillet Belgique Spa-Francorchamps x 15h00
26 Juillet Hongrie Hungaroring x 15h00
23 Août Pays-Bas Zandvoort 13h00 15h00
6 Septembre Italie Monza x 15h00
13 Septembre Espagne Madrid x 15h00
26 Septembre Azerbaïdjan Bakou x 13h00
11 Octobre Singapour Marina Bay 11h00 14h00
25 Octobre États-Unis Circuit of The Americas x 21h00
1 Novembre Mexique Mexico City x 21h00
8 Novembre Brésil Interlagos x 18h00
21 Novembre États-Unis Las Vegas x 5h00
29 Novembre Qatar Losail x 17h00
6 Décembre Abu Dhabi Yas Marina x 14h00
