La F1 annonce les horaires des courses et des Sprints pour 2026

Dans la foulée de l’annonce des six circuits qui organiseront un Sprint F1 l’année prochaine, la FIA et la Formule 1 ont confirmé les horaires des Grands Prix de la saison 2026, et donc des 30 courses et Sprints qui seront présents l’année prochaine.

Parmi les surprises, on découvre que le GP du Canada verra sa course débuter à 16h locale, donc 22h française, afin de ne pas le mettre en concurrence directe de l’Indy 500, qui aura lieu le même week-end.

Il faudra se lever tôt pour le Sprint de Shanghai et pour la course de Las Vegas, mais aussi pour les dimanche d’Australie et de Chine. A l’inverse, plusieurs courses auront lieu le soir ou en fin d’après-midi.

Enfin, cette annonce confirme que le Grand Prix de Madrid, qui fera son arrivée au calendrier et se placera comme dernière course européenne de la saison, se calquera sur les horaires des autres courses disputées à l’heure de Paris.

À lire également Officiel : La F1 dévoile le calendrier des Sprints de 2026 avec trois (…)

Retrouvez ci-dessous les horaires de départ en heure française.