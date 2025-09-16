La F1 annonce les horaires des courses et des Sprints pour 2026
Quelques différences par rapport à la saison en cours
Dans la foulée de l’annonce des six circuits qui organiseront un Sprint F1 l’année prochaine, la FIA et la Formule 1 ont confirmé les horaires des Grands Prix de la saison 2026, et donc des 30 courses et Sprints qui seront présents l’année prochaine.
Parmi les surprises, on découvre que le GP du Canada verra sa course débuter à 16h locale, donc 22h française, afin de ne pas le mettre en concurrence directe de l’Indy 500, qui aura lieu le même week-end.
Il faudra se lever tôt pour le Sprint de Shanghai et pour la course de Las Vegas, mais aussi pour les dimanche d’Australie et de Chine. A l’inverse, plusieurs courses auront lieu le soir ou en fin d’après-midi.
Enfin, cette annonce confirme que le Grand Prix de Madrid, qui fera son arrivée au calendrier et se placera comme dernière course européenne de la saison, se calquera sur les horaires des autres courses disputées à l’heure de Paris.
Retrouvez ci-dessous les horaires de départ en heure française.
|Date
|Pays
|Circuit
|Heure Sprint
|Heure Course
|8 Mars
|Australie
|Melbourne
|x
|5h00
|15 Mars
|Chine
|Shanghai
|4h00
|8h00
|29 Mars
|Japon
|Suzuka
|x
|7h00
|12 Avril
|Bahreïn
|Sakhir
|x
|17h00
|19 Avril
|Arabie Saoudite
|Djeddah
|x
|19h00
|3 Mai
|États-Unis
|Miami
|18h00
|22h00
|24 Mai
|Canada
|Montréal
|18h00
|22h00
|7 Juin
|Monaco
|Monaco
|x
|15h00
|14 Juin
|Barcelona-Catalunya
|Barcelone
|x
|15h00
|28 Juin
|Autriche
|Red Bull Ring
|x
|15h00
|5 Juillet
|Grande-Bretagne
|Silverstone
|13h00
|16h00
|19 Juillet
|Belgique
|Spa-Francorchamps
|x
|15h00
|26 Juillet
|Hongrie
|Hungaroring
|x
|15h00
|23 Août
|Pays-Bas
|Zandvoort
|13h00
|15h00
|6 Septembre
|Italie
|Monza
|x
|15h00
|13 Septembre
|Espagne
|Madrid
|x
|15h00
|26 Septembre
|Azerbaïdjan
|Bakou
|x
|13h00
|11 Octobre
|Singapour
|Marina Bay
|11h00
|14h00
|25 Octobre
|États-Unis
|Circuit of The Americas
|x
|21h00
|1 Novembre
|Mexique
|Mexico City
|x
|21h00
|8 Novembre
|Brésil
|Interlagos
|x
|18h00
|21 Novembre
|États-Unis
|Las Vegas
|x
|5h00
|29 Novembre
|Qatar
|Losail
|x
|17h00
|6 Décembre
|Abu Dhabi
|Yas Marina
|x
|14h00
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Si vous appréciez nos articles, faites-le savoir à Google, cela nous boostera ! Un clic qui ne change rien pour vous mais qui signifie beaucoup pour nous. Cliquez sur le bouton Suivre sur Google pour nous soutenir !
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Calendrier - circuits F1
- La F1 annonce les horaires des courses et des Sprints pour 2026
- Officiel : La F1 dévoile le calendrier des Sprints de 2026 avec trois changements
- Ben Sulayem ne veut pas ’politiser’ la F1 et n’écarte pas un retour en Russie
- Présentation et horaires du Grand Prix d’Azerbaïdjan 2025 de F1
- La F1 suit la situation au Qatar ’de très près’ et pense pouvoir ’unifier le monde’