Le projet Cadillac F1 est complexe : ’Nous construisons le navire pendant que nous naviguons’

Dan Towriss, PDG de TWG Motorsports et leader du projet Cadillac F1, a révélé la complexité du projet actuellement, qui espère pouvoir faire des débuts réussis en Formule 1 l’année prochaine.

Avec toute la préparation de la construction d’une équipe en matière d’infrastructures, il est important de réussir à avancer, même si certaines phases du projet sont bien plus compliquées à faire avancer.

"Nous sommes globalement dans les temps" a déclaré Towriss à Sky Sports F1. "Nous avons de bonnes semaines et de mauvaises semaines, car les progrès ne sont pas linéaires. Nous sommes plutôt satisfaits des progrès réalisés jusqu’à présent."

L’Américain explique la complexité du projet, qui continue à se bâtir alors que les préparatifs sont devenus très concrets en vue de la saison prochaine et de l’arrivée sur la grille : "Nous avons depuis quelque temps déjà une voiture dans la soufflerie, un modèle réduit à l’échelle 60 %."

"Nous utilisons la soufflerie de Cologne et l’équipe travaille d’arrache-pied. Au cours des deux dernières semaines, nous avons même recruté 50 personnes supplémentaires. Nous construisons le navire pendant que nous naviguons."

"De l’immobilier à la création de l’entreprise, en passant par la mobilisation de toutes les ressources, nous chargeons tout dans des conteneurs d’expédition en quelques semaines afin d’être prêts à temps pour la course. Tous ces éléments se mettent en place au moment même où nous parlons."

Cadillac a signé Valtteri Bottas et Sergio Pérez pour plusieurs années, apportant ainsi une expérience considérable à l’équipe. Pérez et Bottas ont longtemps occupé les premières places du classement avec Red Bull et Mercedes, respectivement, et tous deux sont prêts à faire leur retour après avoir manqué leur place en 2025.

"Grâce à leur pedigree, ils savent à quoi s’attendre dans la voiture, ils l’ont déjà fait auparavant, ils ont beaucoup de succès à leur actif. Ce sont les bons pilotes au bon moment. Nous avons fait l’analyse et l’expérience est essentielle. Nous avons pris notre temps pour décider et à la fin de l’analyse, l’expérience était la clé pour nous."

Et de rappeler que l’équipe hésitait à embaucher un jeune pilote avant que Pérez ne se montre particulièrement convaincant : "L’expérience de Checo a vraiment fait la différence. Il a brillamment réussi l’entretien et nous sommes repartis très enthousiastes à l’idée de sa candidature."

"Avant cet entretien, nous envisagions peut-être un pilote plus jeune, mais Checo a été fantastique et son expérience a vraiment fait la différence par rapport à ceux qui n’ont pas encore pris le volant."

Sans pilote américain, l’équipe n’aura pas l’identité initialement espérée, mais Towriss tempère l’envie d’en faire une équipe totalement étasunienne : "D’un point de vue culturel, oui, mais c’est un sport mondial et nous serons une équipe mondiale."

"Il y a beaucoup d’accents différents dans l’équipe ! Mais cela aura certainement une touche américaine et influencera notre façon de concevoir les partenariats, le marketing, la narration et la culture."