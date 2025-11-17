Ocon vise des points sur le ’surréaliste’ circuit de Las Vegas

Haas F1 veut continuer sa bonne série à Las Vegas ce week-end, alors que l’équipe grimpe dans la hiérarchie et peut encore viser la sixième place du classement, soit son meilleur résultat depuis sa cinquième place au championnat constructeurs en 2018.

Esteban Ocon a déjà roulé à Las Vegas, mais il trouve toujours aussi étonnant de rouler sur le célèbre Strip de la ville, devant les hôtels et casinos les plus célèbres du monde. Le Français vise des points pour tenter de remonter dans le classement.

"Le dernier triplé de courses de la saison approche à grands pas et nous retournons pour la troisième fois dans la ville scintillante de Las Vegas. Ce circuit vraiment unique est incroyable à piloter, la plupart des pilotes roulant à fond pendant la majeure partie du tour" a déclaré Ocon.

"Conduire au cœur d’une ville aussi emblématique est assez surréaliste et j’ai encore du mal à croire que nous allons courir sur le célèbre Strip de Las Vegas. L’objectif de ce week-end sera de maximiser les performances de la voiture et de viser les points."

"Nous sommes dans une lutte très serrée dans le championnat des constructeurs, nous devons donc saisir toutes les occasions qui se présentent. Nous sommes tous impatients de relever ce défi."

Oliver Bearman n’a jamais roulé sur le circuit de Las Vegas, et il est impatient de découvrir ce cadre si particulier, tout en visant un bon résultat : "Je suis impatient d’aller à Las Vegas, je ne suis jamais allé sur la côte ouest des États-Unis."

"Le circuit semble incroyable, il longe le Strip, ce qui est assez impressionnant, et le week-end s’annonce sympa dans l’ensemble. Je n’ai jamais couru là-bas, mais j’ai déjà fait des simulations, et c’est un circuit très rapide, avec beaucoup de longues lignes droites et des virages difficiles."

"Je pense que le plus intéressant, c’est que la température est généralement assez basse, tout comme l’adhérence, ce qui rend les choses assez intéressantes pour nous tous. Je pense que nous avons une voiture rapide ici, et comme c’est la dernière triple manche de la saison, nous voulons marquer des points."

Ayao Komatsu, le directeur de Haas, ne veut pas tout de suite penser à la possibilité d’une sixième place, mais pense surtout à réussir chacun des trois week-ends restants avant la fin de cette saison 2025.

"Après avoir obtenu un autre excellent résultat, l’équipe arrive à Las Vegas avec une dynamique formidable, et nous savons pourquoi nous nous battons. Avec trois courses à disputer, nous n’avons pas changé notre état d’esprit ni notre approche" a déclaré Komatsu.

"Nous allons attaquer chaque course une à la fois. Las Vegas est un circuit difficile avec une très longue ligne droite, différent d’Interlagos. Je pense qu’avec les caractéristiques de notre voiture, nous pouvons nous battre partout."

"Le défi consiste à faire en sorte que les deux pilotes soient performants, car Esteban, de son propre aveu, n’a pas tiré le meilleur parti de sa voiture lors des qualifications la dernière fois, même si son rythme de course était incroyable."

"Nous devons faire en sorte que les deux pilotes se qualifient bien pour marquer des points avec les deux voitures, ce que nous pouvons faire à 100 %. Nous devons démarrer sur les chapeaux de roue et nous concentrer sur ce que nous avons à faire, trouver les bons réglages et tirer le meilleur parti des pilotes. Si nous y parvenons, les résultats suivront."