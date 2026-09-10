Ocon veut résoudre les problème avant de penser à son avenir chez Haas F1

Esteban Ocon aborde le Grand Prix d’Espagne à Madrid avec un mélange d’enthousiasme et de prudence. Ravi de découvrir un nouveau circuit urbain particulièrement exigeant, le Français espère surtout que les nombreuses inconnues du week-end permettront à Haas F1 de saisir des opportunités dans le peloton. Mais avant même de penser au résultat, Ocon veut résoudre un problème qui continue de pénaliser l’écurie : le manque de constance entre les deux monoplaces. Le Français évoque aussi son avenir, en plein doute pour 2027.

Interrogé sur ses premières impressions avant de prendre la piste à Madrid, Ocon n’a pas caché son enthousiasme face à cette nouvelle expérience en Formule 1.

"Je pense que c’est génial. C’est génial d’être ici à Madrid et génial de découvrir un nouveau circuit. Cela faisait un moment que je n’étais pas arrivé en F1 en découvrant un nouveau tracé, en venant dans un nouvel endroit."

Le Français s’attend à un circuit particulièrement spectaculaire, où la recherche de performance imposera aux pilotes de jouer avec les limites et la proximité des murs.

"Évidemment, c’est un circuit complètement fou. Il y a beaucoup de prise de risque et de récompense, notamment lorsqu’il faut aller vite et se rapprocher des murs. Oui, cela va récompenser ceux qui prennent le plus de risques."

Comme Fernando Alonso, Ocon estime par ailleurs que l’absence de données historiques autour de ce nouveau tracé pourrait redistribuer les cartes, notamment au sein du peloton.

"Mais oui, comme Fernando l’a dit, il y a beaucoup d’inconnues et c’est très bien parce que, je l’espère, cela va offrir des opportunités aux voitures du milieu de peloton. Les inconnues en matière de stratégie, de drapeau rouge pendant la course ou quoi que ce soit d’autre qui pourrait arriver, j’espère que nous pourrons en profiter."

Une évolution positive, mais une Haas VF-26 encore irrégulière

Ocon a également eu quelques jours pour analyser les effets des évolutions apportées au châssis à Monza. Même si le tracé italien n’était pas nécessairement le terrain idéal pour évaluer ces nouveautés, le Français estime que leur première utilisation a été encourageante.

"Je pense que c’était positif. Oui, cela a clairement été bénéfique et a apporté quelque chose à toute l’équipe d’avoir ces évolutions. Ce n’était évidemment pas le meilleur circuit pour les tester, à Monza, mais c’était très bien de les avoir là-bas."

Un problème continue toutefois de freiner les progrès : la différence de comportement et de performance observée entre les deux monoplaces.

"Nous travaillons toujours sur la constance entre les voitures, c’est ce qui nous pénalise actuellement. Oui, je veux dire que c’est ce que nous devons essayer de résoudre ce week-end. Mais l’évolution a été très positive et nous avons hâte de voir quel gain elle va nous apporter ici."

Ocon a ensuite été invité à préciser ce qui se cachait derrière cette question de constance entre les deux voitures et les conséquences qu’elle avait eues sur sa saison.

Le pilote explique que cette difficulté accompagne l’écurie depuis le début de l’année et que lui-même, le directeur de l’équipe Ayao Komatsu et Oliver Bearman en ont parfaitement conscience. Selon lui, lorsque la monoplace se trouve dans une fenêtre de fonctionnement saine, les pilotes sont capables d’en tirer la performance attendue.

"Oui, je veux dire que c’est quelque chose auquel nous sommes confrontés depuis le début de cette saison. Moi-même, Ayao et Ollie en sommes parfaitement conscients : lorsque nous amenons les voitures dans un état sain, dans lequel elles peuvent être performantes, nous le sommes en tant que pilotes, de notre côté du garage."

Ocon cite notamment le cas du dernier Grand Prix, où les deux voitures n’ont pas offert le même niveau de performance, contrairement à ce qui avait pu être observé précédemment.

"Ollie, la semaine dernière, avait une voiture qui fournissait ce que nous attendions et, de mon côté, ce n’était pas le cas, mais la situation était très différente."

"À Budapest, par exemple, c’est lui qui avait rencontré ces difficultés."

Cette alternance entre les deux voitures constitue donc l’un des principaux axes de travail de Haas. Ocon veut notamment éviter que l’écurie ne commence ses week-ends avec un déficit de performance qu’il devient ensuite difficile de combler.

"Nous sommes donc conscients de ces choses et c’est notre priorité absolue à ce stade : essayer de ne plus avoir ces problèmes, commencer normalement le week-end, simplement en travaillant avec la voiture. Cela devient difficile une fois que vous devez courir après un déficit, disons, en termes de performance."

Malgré ces difficultés, Ocon tient à souligner le travail accompli récemment. L’écurie a notamment atteint la Q2 lors des trois derniers Grands Prix, même si le Français sait que cette performance reste insuffisante pour satisfaire les ambitions de l’équipe.

"Et oui, c’est la situation dans laquelle nous nous trouvons, mais cela n’enlève rien à tout le bon travail que l’équipe a réalisé lors des dernières courses. Nous avons atteint la Q2 trois fois de suite. Bien sûr, ce n’est pas la Q3, mais j’ai le sentiment d’avoir extrait le maximum de la voiture que je pouvais."

Ocon estime ainsi n’avoir rien laissé de côté lorsqu’il disposait d’une monoplace dont le potentiel était limité.

"Et oui, je veux dire qu’il ne restait rien sur la table."

Le résultat demeure toutefois éloigné de l’objectif fixé, qui doit encore trouver davantage de performance pour permettre à ses pilotes de se battre régulièrement pour les points.

"Ce n’est pas le résultat que nous voulons. Nous avons évidemment besoin de davantage de performance pour nous battre dans les points, mais c’est tout de même une satisfaction de pouvoir dire : d’accord, c’était la voiture que nous avions."

"Nous avons peut-être tiré le maximum de ce qu’elle pouvait faire. Maintenant, nous devons travailler sur ceci et cela, et c’est ce que nous faisons. Et je pense que nous avons fait du très bon travail de notre côté récemment. Donc nous devons continuer."

Ocon sur son avenir

Le contexte du week-end madrilène comporte également une dimension importante pour Ocon sur le plan personnel. Alors que Haas confirme qu’elle teste d’autres pilotes et que les discussions autour des baquets 2027 commencent à prendre de l’ampleur, le Français a été interrogé sur les échanges qu’il mène avec son écurie concernant son avenir.

Ocon confirme que les discussions ont commencé, tout en rappelant son attachement au projet mené avec Ayao Komatsu depuis son arrivée.

"Oui, nous avons évidemment des discussions concernant l’avenir au cours de ces dernières semaines. J’ai été convaincu de rejoindre ce projet avec Ayao depuis 2025. Et bien sûr, la première discussion doit avoir lieu avec cette équipe, et elle a lieu en ce moment."

Le Français ne voit par ailleurs aucun problème à ce que Haas fasse rouler d’autres pilotes dans le cadre de son programme d’essais.

"Mais oui, l’équipe est autorisée à tester tous les pilotes si elle le souhaite. Nous avons un programme TPC, qui est très important pour nous. C’est aussi une sorte de source de revenus pour nous."

Ocon tient surtout à dissocier ces essais de la performance des titulaires. Selon lui, les pilotes ne constituent pas le problème actuel : tous travaillent dans la même direction pour tenter d’extraire davantage de potentiel de la monoplace.

"Mais il est clair qu’au sein de l’équipe, les pilotes ne sont pas le problème. Nous poussons tous ensemble dans la même direction pour essayer de tirer davantage de la voiture. Et moi-même et Ollie, lorsque nous avons une voiture capable de performer, nous le faisons."

Pour l’heure, Ocon refuse donc de se disperser avec les spéculations concernant son avenir. Son objectif immédiat reste de corriger les problèmes de fonctionnement de la Haas et de profiter au maximum de cette première visite du Madring.

"Et actuellement, tout ce qui m’intéresse, c’est d’obtenir le maximum de ce que nous pouvons faire, de régler les problèmes de la voiture, d’apprendre ce nouveau circuit et, je l’espère, d’obtenir de bons résultats."