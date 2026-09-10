Lindblad a mis du temps à ’comprendre où aller’ sur le Madring dans le simulateur

Arvid Lindblad réalise une très solide première année en F1 jusqu’à présent, et malgré son déficit de connaissance des circuits, en tant que débutant. Mais le pilote Racing Bulls aura moins de retard ce week-end sur ses concurrents, puisque l’ensemble de la grille découvrira le redoutable Madring de Madrid, théâtre du Grand Prix d’Espagne de Formule 1 pour la première fois.

Dans les points lors de sept des huit dernières courses, et à huit reprises au total cette saison sur les 13 manches déjà disputées, le pilote britannique impressionne, et il admet qu’il vit une première année très positive, notamment grâce à son intégration dans l’équipe, et au travail de cette dernière.

"Je pense que je suis content de mon année jusqu’à présent. Je trouve que je m’améliore à chaque week-end, et l’équipe a été incroyable pour m’aider à prendre le rythme, et aussi pour me donner une voiture performante capable de décrocher ce genre de résultats. Je suis donc content. Un peu triste de ne pas être dans le top 10 neuf fois de suite, mais ça va" a déclaré Lindblad.

Il a également parlé des défis de pilotage qui l’attendent, ainsi que ses 21 rivaux, ce week-end sur le Madring. Selon lui, il est difficile de prendre ses marques sur certaines parties du tracé, et il est compliqué de comprendre où se situent les limites.

"Le plus dur, c’est qu’il m’a fallu un moment pour comprendre où j’allais dans le simulateur, plus que d’habitude, parce que le circuit est très long et que tout vous arrive dessus très vite."

"Rien que pour vraiment comprendre les virages et leurs approches, et même simplement pour connaître la trajectoire des virages et savoir comment la gérer, ce n’était pas facile. Cela a pris plus de temps que d’habitude."

"Je pense que ce sera tout simplement très difficile de tout mettre bout à bout parce que le circuit rassemble toutes les difficultés. Il y a beaucoup de vibreurs et de chicanes, ce qui va être très éprouvant, ainsi que des virages relevés. Je ne dirais pas à haute vitesse, mais beaucoup de virages rapides."

"Les murs, ils ne pardonnent pas. Il n’y a presque pas de zones de dégagement, donc cela va être vraiment important de monter en puissance au fil de la séance, tout au long du week-end, à temps pour les qualifications. Mais je pense que ce sera probablement l’un des week-ends les plus difficiles de l’année."